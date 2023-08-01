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Пользователи рассказали, как развод родителей повлиял на их жизни

Пользователи рассказали, как развод родителей повлиял на их жизни

Автор:
01 августа 2023 09:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   истории из жизни   отношения   развод родителей   розвод   семья   фото   
965
16

Порой брак даёт трещину, и даже дети не могут её заделать. Тогда мама и папа разводятся - и начинают новую жизнь. А что же с детьми? Именно они и поделились историями, как в итоге сложились их судьбы и как повлиял развод родителей на жизнь в целом.

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Метки: истории   истории из жизни   отношения   развод родителей   розвод   семья   фото   
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2  комментария
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14k
Kostick Полчаса назад
к сожалению дети страдают больше всего. живу с сыном уже два года, маман его, хорошо раз в неделю ему позвонит. может не видеть по три-четыре месяца. и обижается, что сын ей сам не звонит. по началу, ессно, он переживал. уже успокоился. разумеется новую мамашу ему не ищу, мне бабшеринга хватает, травмировать ребёнка не хочу. ибо тётеньки крайне негативно относятся к дядькам с прицепами)) зато к своим требуют отношения как к родным. накол эти браки)) надо жить в своё удовольствие, и уделять как можно больше внимания своему ребёнку.
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8k
Ysik 6 минут назад
Странно читать многие из этих сообщений. Мои развелись когда мне было 7 лет, отец пил, играл в автоматах и прочее. Я остался с мамой, отцу до меня дела особо не было. Ну и ладно, что-то я никогда не страдал из-за этого. Сейчас с ним общаюсь раз в несколько месяцев, общих интересов нет, внуки ему не особо интересны, да и моей жизнью он больше из вежливости интересуется. Но раз в год, когда приезжаю в город, где он живет, угощаю его пивом в хорошем баре, показываю внуков и т.д. Никаких обид или претензий у меня к нему нет, но и общаться мне с ним просто не интересно.
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