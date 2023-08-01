Пользователи рассказали, как развод родителей повлиял на их жизни

Порой брак даёт трещину, и даже дети не могут её заделать. Тогда мама и папа разводятся - и начинают новую жизнь. А что же с детьми? Именно они и поделились историями, как в итоге сложились их судьбы и как повлиял развод родителей на жизнь в целом.