Немецкая полиция запасается печеньем и вареньем

Полиция крупнейшей в ФРГ земли Северный Рейн - Вестфалия закупает продукты для неприкосновенного запаса. На всякий непредвиденный случай планируется заготовить 60 тысяч маленьких наборов, включающих печенье или батончики из мюсли, которые можно было бы разделить на два перекуса. Срок хранения должен составлять не менее 15 лет.
Главное требование к наборам - еда должна быть сытной и компактно упакованной, а каждый паек должен покрывать суточную энергетическую потребность в 1500 килокалорий.
Дополнительно подготовят 150 тысяч наборов побольше, в которые войдут не только батончик или печенье, но еще и ржаной хлеб и клубничное варенье. Все продукты должны быть веганскими и не содержать лактозу, а срок хранения должен составлять не менее 10 лет.
Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях думает не только о военнослужащих, но и регулярно публикует списки продуктов, которые жителям рекомендуется иметь дома на случай ЧС.
Бочка варенья и коробка печенья.
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ЗЫ с какой любовью мусора смотрят друг на друга (подруга на подругу?)!