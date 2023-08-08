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Немецкая полиция запасается печеньем и вареньем

Немецкая полиция запасается печеньем и вареньем

Автор:
08 августа 2023 16:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Печенье   запасы   пайки   полицейские   сладости   сухпайки   
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Полиция крупнейшей в ФРГ земли Северный Рейн - Вестфалия закупает продукты для неприкосновенного запаса. На всякий непредвиденный случай планируется заготовить 60 тысяч маленьких наборов, включающих печенье или батончики из мюсли, которые можно было бы разделить на два перекуса. Срок хранения должен составлять не менее 15 лет.

Главное требование к наборам - еда должна быть сытной и компактно упакованной, а каждый паек должен покрывать суточную энергетическую потребность в 1500 килокалорий.

Дополнительно подготовят 150 тысяч наборов побольше, в которые войдут не только батончик или печенье, но еще и ржаной хлеб и клубничное варенье. Все продукты должны быть веганскими и не содержать лактозу, а срок хранения должен составлять не менее 10 лет.

Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях думает не только о военнослужащих, но и регулярно публикует списки продуктов, которые жителям рекомендуется иметь дома на случай ЧС.

Бочка варенья и коробка печенья.

Источник:

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Метки: Германия   Печенье   запасы   пайки   полицейские   сладости   сухпайки   
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5  комментариев
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37k
russger Час назад
И в чём сенсация?
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1k
Sumrak58100 18 минут назад
Наверно знают что-то...
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959
adssaf afasffdsga 42 минуты назад
"Все продукты должны быть веганскими" - я могу понять заботу о том, чтобы без лактозы. Но веганские... Этож писец. То есть это тупо сладкая херня с быстрыми углеводами, после которых человек жрац захочет почти мгновенно - это даже не какие-то хотя-бы протеиновые батончики, которые дадут немного энергии и времени. Я уж не говорю про АРП - хотя у них цена там даже на гражданке у нас 150 рублей суточные.
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Denissg Час назад
Стихийное бедствие - это очередной пакет с пакетами санкций?
ЗЫ с какой любовью мусора смотрят друг на друга (подруга на подругу?)!
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Лютый вам Бетховен Час назад
Информаторов Мальчишей-плохишей голодными не оставят?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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