Немецкая полиция запасается печеньем и вареньем

Главное требование к наборам - еда должна быть сытной и компактно упакованной, а каждый паек должен покрывать суточную энергетическую потребность в 1500 килокалорий.

Дополнительно подготовят 150 тысяч наборов побольше, в которые войдут не только батончик или печенье, но еще и ржаной хлеб и клубничное варенье. Все продукты должны быть веганскими и не содержать лактозу, а срок хранения должен составлять не менее 10 лет.