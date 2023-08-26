"Выполняет работу Бога": шеф-повар из Канады рассылал людям пакетики с ядом

Но доказать, что он повинен в смерти 88 человек будет непросто.
В Британии расследуют гибель 88 человек, которые стали клиентами шеф-повара из Канады Кеннета Лоу, продававшего через интернет пакетики со смертельным ядом. Мужчину задержали в апреле нынешнего года после расследования газеты The Times, которой тот давал интервью, хвастаясь своими "успехами". В частности он рассказал, что начал продавать яд после того, как увидел страдания матери, перенёсшей инсульт.
Ядовитое химическое вещество (его состав не называется) он продавал на протяжении двух лет. Но помимо продажи смерти Лоу ещё и консультировал своих клиентов-самоубийц, подготавливая и подталкивая к неисправимой ошибке. Он рассказал журналисту, что у него сотни клиентов в Британии и некоторые из них говорили ему, что он "выполняет работу Бога".
"Наша цивилизация недостаточно развита, чтобы открыто принимать смерть. Надеюсь, я просто немного более просвещён", - самодовольно заявил журналисту Лоу.
The Times пишет, что Лоу охотился исключительно за молодыми людьми, склонными к суициду. И при этом смог убедить надзорные органы, что у яда, который он поставляет клиентам, есть другие законные применения.
Известно, что почти никому из 88 погибших не было и 30 лет. Среди них есть несколько студентов в возрасте 20 лет, а также 25-летняя глухая и популярная тиктокерша с 800 тыс. подписчиков.
Сейчас Лоу находится под стражей, но ему вменяется лишь пособничество в самоубийстве двух человек. Доказать, что именно его яд убил все девять десятков человек будет проблематично. Но следствие идёт. И работы у сыщиков очень много. По их данным, всего за 2 года деятельности Лоу отправил более 1200 посылок с ядом в 40 стран. И сейчас дело Лоу расследуют не только в Британии, ни и в США, Италии, Австралии и Новой Зеландии.
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