"Выполняет работу Бога": шеф-повар из Канады рассылал людям пакетики с ядом

The Times пишет, что Лоу охотился исключительно за молодыми людьми, склонными к суициду. И при этом смог убедить надзорные органы, что у яда, который он поставляет клиентам, есть другие законные применения.





Известно, что почти никому из 88 погибших не было и 30 лет. Среди них есть несколько студентов в возрасте 20 лет, а также 25-летняя глухая и популярная тиктокерша с 800 тыс. подписчиков.





Сейчас Лоу находится под стражей, но ему вменяется лишь пособничество в самоубийстве двух человек. Доказать, что именно его яд убил все девять десятков человек будет проблематично. Но следствие идёт. И работы у сыщиков очень много. По их данным, всего за 2 года деятельности Лоу отправил более 1200 посылок с ядом в 40 стран. И сейчас дело Лоу расследуют не только в Британии, ни и в США, Италии, Австралии и Новой Зеландии.