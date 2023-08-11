Bon Appétit: на Шри-Ланке девушка чуть не стала каннибалом, съев кусок шоколада

Голодная медработница укусила плитку шоколада и наткнулась на нечто твердое, что приняла за очень крупный орех. Но есть нюанс.
Девушка из провинции Ува работает в местной клинике, делает пациентам ЭКГ. Однажды она проголодалась и зашла в местную столовую, чтобы купить что-нибудь для перекуса. Выбор пал на плитку шоколада. Сладкоежка съела половину плитки шоколада, а оставшуюся часть убрала в холодильник. Через несколько дней она решила доесть шоколад, сделала пару укусов и наткнулась на орех. Ну, это она так подумала. Орех никак не раскусывался, и медик решила посмотреть, почему он такой твёрдый. Помыв его под краном, она остолбенела.
Вместо ореха в шоколаде оказалось нечто, опознанное медиком как фрагмент пальца. Весьма испорченного.
Страшную находку девушка отнесла в полицию, и теперь местные стражи порядка проводят расследование. Из столовой клиники изъяли все шоколадные конфеты и ту самую недоеденную плитку, в которой обнаружилось несъедобное вкрапление. Инспекторы общественного здравоохранения сообщают, что фрагмент из плитки направят в лабораторию Коломбо, чтобы узнать его происхождение. Вдруг это не человеческий палец, а что-то другое.
Потерпевшая клянётся, что теперь будет проверять еду, прежде чем отправит её в рот. От греха подальше.
Источник:
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видимо тут все зависит от степени тщательности обработки сырья в процессе производства, т. е. если потребитель не сможет опознать в конечном продукте нечто несъедобное, то он этого и не заметит.
Жалоба - "В купленной колбасе попадаются крысиные хвосты, шерсть, чьи-то когти и даже щепки!".
Директор: Вы что, совсем наглость потеряли??? Сколько раз я говорил, вытаскивайте собак из будок!!!