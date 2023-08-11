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Bon Appétit: на Шри-Ланке девушка чуть не стала каннибалом, съев кусок шоколада

Bon Appétit: на Шри-Ланке девушка чуть не стала каннибалом, съев кусок шоколада

Автор:
11 августа 2023 15:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: история из жизни   палец   полиция   расследование   шоколад   шри-ланка   
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Голодная медработница укусила плитку шоколада и наткнулась на нечто твердое, что приняла за очень крупный орех. Но есть нюанс.

Девушка из провинции Ува работает в местной клинике, делает пациентам ЭКГ. Однажды она проголодалась и зашла в местную столовую, чтобы купить что-нибудь для перекуса. Выбор пал на плитку шоколада. Сладкоежка съела половину плитки шоколада, а оставшуюся часть убрала в холодильник. Через несколько дней она решила доесть шоколад, сделала пару укусов и наткнулась на орех. Ну, это она так подумала. Орех никак не раскусывался, и медик решила посмотреть, почему он такой твёрдый. Помыв его под краном, она остолбенела.


Вместо ореха в шоколаде оказалось нечто, опознанное медиком как фрагмент пальца. Весьма испорченного.


Страшную находку девушка отнесла в полицию, и теперь местные стражи порядка проводят расследование. Из столовой клиники изъяли все шоколадные конфеты и ту самую недоеденную плитку, в которой обнаружилось несъедобное вкрапление. Инспекторы общественного здравоохранения сообщают, что фрагмент из плитки направят в лабораторию Коломбо, чтобы узнать его происхождение. Вдруг это не человеческий палец, а что-то другое.


Потерпевшая клянётся, что теперь будет проверять еду, прежде чем отправит её в рот. От греха подальше.

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Метки: история из жизни   палец   полиция   расследование   шоколад   шри-ланка   
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3  комментария
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26k
Matrosskin Час назад
Инженер по ТБ фрезерного цеха носит ожерелье из пальцев работника на счастье...
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16k
Shtoppi 54 минуты назад
вот то что на некоторых производствах в дробилки/миксеры/мясорубки грызунов, насекомых, а может и частей тел неаккуратных сотрудников падает и попадает в конечный продукт, почему-то не сильно кого-то волнует.
видимо тут все зависит от степени тщательности обработки сырья в процессе производства, т. е. если потребитель не сможет опознать в конечном продукте нечто несъедобное, то он этого и не заметит.
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