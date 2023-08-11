Bon Appétit: на Шри-Ланке девушка чуть не стала каннибалом, съев кусок шоколада

Девушка из провинции Ува работает в местной клинике, делает пациентам ЭКГ. Однажды она проголодалась и зашла в местную столовую, чтобы купить что-нибудь для перекуса. Выбор пал на плитку шоколада. Сладкоежка съела половину плитки шоколада, а оставшуюся часть убрала в холодильник. Через несколько дней она решила доесть шоколад, сделала пару укусов и наткнулась на орех. Ну, это она так подумала. Орех никак не раскусывался, и медик решила посмотреть, почему он такой твёрдый. Помыв его под краном, она остолбенела.