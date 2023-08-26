"Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина. И всё!": Карлос Сантана отменил трансгендеров

Выступая на концерте, музыкант заметил, что нет никаких трансгендеров и небинарных персон. Кажется, для артиста вскоре наступят тяжёлые времена.
В США всё чаще люди говорят нетолерантные вещи. Карлос Сантана, обращаясь к зрителям на концерте в Нью-Джерси, заметил:
"Когда Господь сотворил вас и меня, еще до того, как мы вышли из чрева, уже было известно, кто вы и что вы. Позже, подрастая и видя много разного вокруг себя, вы могли вдруг поверить во что-то иное. Что вам, может, и понравилось. Но в глубине души вы знаете – это неправда. Потому что женщина - это женщина, а мужчина – это мужчина. И все! А кем вы там себя считаете наедине с самими собой, это ваше личное дело. Ничего не имею против".
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Как сообщают американские СМИ, после концерта журналисты поспешили к артисту за разъяснениями, но тот остался при своём мнении.
Правда, позднее он всё-таки принёс извинения всем, кого обидел, заявив, что не имел подобных намерений. "Я хочу чтить идеалы и убеждения всех людей ”, - добавил он. Похоже, Сантану всё-таки вынудили извиниться, подняв волну хейта, но факт остаётся фактом: в последнее время всё больше знаменитостей заявляют о своей антитрансгендерной позиции. В частности, Элис Купер заявил, что против транспереходов детей, которые по сути своей не являются зрелыми личностями и не могут принимать осознанные решения относительно гендерной идентичности. С ним полностью согласен гитарист Kiss Пол Стэнли, назвавший гендерно-ориентированную помощь детям "опасной причудой".
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