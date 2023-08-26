FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7908 постов • 885 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина. И всё!": Карлос Сантана отменил трансгендеров

"Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина. И всё!": Карлос Сантана отменил трансгендеров

Автор:
26 августа 2023 12:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: gender   Видео   Карлос Сантана   Концерт   Нью-Джерси   гитарист   трансфобия   элис купер   
1166
2
1

Выступая на концерте, музыкант заметил, что нет никаких трансгендеров и небинарных персон. Кажется, для артиста вскоре наступят тяжёлые времена.

В США всё чаще люди говорят нетолерантные вещи. Карлос Сантана, обращаясь к зрителям на концерте в Нью-Джерси, заметил:

"Когда Господь сотворил вас и меня, еще до того, как мы вышли из чрева, уже было известно, кто вы и что вы. Позже, подрастая и видя много разного вокруг себя, вы могли вдруг поверить во что-то иное. Что вам, может, и понравилось. Но в глубине души вы знаете – это неправда. Потому что женщина - это женщина, а мужчина – это мужчина. И все! А кем вы там себя считаете наедине с самими собой, это ваше личное дело. Ничего не имею против".


Как сообщают американские СМИ, после концерта журналисты поспешили к артисту за разъяснениями, но тот остался при своём мнении.


Правда, позднее он всё-таки принёс извинения всем, кого обидел, заявив, что не имел подобных намерений. "Я хочу чтить идеалы и убеждения всех людей ”, - добавил он. Похоже, Сантану всё-таки вынудили извиниться, подняв волну хейта, но факт остаётся фактом: в последнее время всё больше знаменитостей заявляют о своей антитрансгендерной позиции. В частности, Элис Купер заявил, что против транспереходов детей, которые по сути своей не являются зрелыми личностями и не могут принимать осознанные решения относительно гендерной идентичности. С ним полностью согласен гитарист Kiss Пол Стэнли, назвавший гендерно-ориентированную помощь детям "опасной причудой".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: gender   Видео   Карлос Сантана   Концерт   Нью-Джерси   гитарист   трансфобия   элис купер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Демьян 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Старожил 10 минут назад
Как бы его самого теперь не отменили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Виталий 37 минут назад
"Правда, позднее он всё-таки принёс извинения всем, кого обидел" - а вот этого не надо было делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
сеньор Леонсио Час назад
Но в самой просвещенной и демократической стране и не собираются останавливаться!


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
thrashbox Час назад
Вы, старики, ничего не понимаете (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

182560



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные...
Сложная жизнь талантливого художника
Сложная жизнь талантливого художника
Набирающие популярность в сообществах
Выставка в Манеже в Москве⁠⁠
Выставка в Манеже в Москве⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Теперь денег хватит на все хотелки
Теперь денег хватит на все хотелки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#забавно#аварии#в мире#дети#Прошлое#полиция#Китай
#автомобили#животные#история#Прикол#истории#люди#милота#факты#екатеринбург#США
#машина#интересное#ДТП#Автовсячина#авто аварии#Россия#позитив#подборка#интересно#деньги
Теперь денег хватит на все хотелки Теперь денег хватит на все хотелки Солист группы "Три дня дождя", которого хвалила Мизулина, пьяный сорвал собственный концерт в Екатеринбурге Солист группы "Три дня дождя", которого хвалила Мизулина, пьяный сорвал собственный концерт в... Мать года: на концерте k-pop группы NMIXX на сцене оставили младенца Мать года: на концерте k-pop группы NMIXX на сцене оставили младенца "Настоящий рептилоид": в соцсетях ужаснулись внешнему виду Пугачёвой, побывавшей на концерте "Машины времени" "Настоящий рептилоид": в соцсетях ужаснулись внешнему виду Пугачёвой, побывавшей на концерте... Селена Гомес устроила скандал охранникам на концерте Бейонсе Селена Гомес устроила скандал охранникам на концерте Бейонсе В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась

На что жалуетесь?

Вернуться