"Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина. И всё!": Карлос Сантана отменил трансгендеров

В США всё чаще люди говорят нетолерантные вещи. Карлос Сантана, обращаясь к зрителям на концерте в Нью-Джерси, заметил:

"Когда Господь сотворил вас и меня, еще до того, как мы вышли из чрева, уже было известно, кто вы и что вы. Позже, подрастая и видя много разного вокруг себя, вы могли вдруг поверить во что-то иное. Что вам, может, и понравилось. Но в глубине души вы знаете – это неправда. Потому что женщина - это женщина, а мужчина – это мужчина. И все! А кем вы там себя считаете наедине с самими собой, это ваше личное дело. Ничего не имею против".