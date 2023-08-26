FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14614 постов • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Бурые медведи любят сладкий борщевик

Бурые медведи любят сладкий борщевик

Автор:
26 августа 2023 12:00
Сообщество : Животные
Метки: вкусно   долина гейзеров   животные   медведь   природа   сладкий борщевик   фото   
933
5

Долина гейзеров небогата ягодой и шишкой, а в реке совсем нет рыбы. Поэтому мишки там — фанаты борщевика.

Долина гейзеров, расположенная в Кроноцком заповеднике на Камчатке, небогата ягодой и шишкой, а в реке совсем нет рыбы. "Что же тогда делают здесь медведи?" — спросите вы. Почему не уходят рыбачить на нерестовые реки? Не пасутся на ягодниках и не идут в заросли кедрового стланика?

×
×

На этот вопрос отвечает Лиана Варавская, инспектор заповедника:

"Да все потому, что есть среди них большие любители борщевика!))


Борщевик шерстистый или борщевик сладкий, который произрастает в округе, является эндемичным видом для Камчатки, в отличии от борщевика Сосновского, который заполонил собой всё на материке. Он такой же "ядовитый", но некоторым медведям очень нравится. Заметила, что особо ими любимы соцветия и толстые стебли у основания растения".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: вкусно   долина гейзеров   животные   медведь   природа   сладкий борщевик   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Влад Час назад
Ну я, конечно, не буду спорить про ядовитость борщевика с учёными, кто я такой? Обычный человек рожденный в 60-х прошлого века. Так что из опыта. Сок борщевика белый, густой, на воздухе твердеет (возможно полимеризуется, не знаю) и превращается во что-то вроде жвачки. Ствол борщевика полый-сегментированный. На месте ответвления перегородка. Если обрезать перед перегородкой и перед следующей, а затем у заглушенной части сделать небольшой продольный разрез получается дудочка-гуделка. Если в неё дунуть, разумеется. Все живы и здоровы, в результате детства никто не пострадал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bohemia Полчаса назад
Что я помню из детства, борщевик обжигают кожу соцветия, да и то при росе, но мы все равно старались не лезть,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453672



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более заботливыми, чем люди
18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более заботливыми, чем люди
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Набирающие популярность в сообществах
Вредны ли очки виртуальной реальности для здоровья?
Вредны ли очки виртуальной реальности для здоровья?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#забавно#аварии#в мире#дети#Прошлое#полиция#Китай
#автомобили#животные#история#Прикол#истории#люди#милота#факты#екатеринбург#США
#машина#интересное#ДТП#Автовсячина#авто аварии#Россия#позитив#подборка#интересно#деньги
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать Медведь решил поспать в орлином гнезде Медведь решил поспать в орлином гнезде На Камчатке бывает и такое: медведь похозяйничал в лагере у туристов На Камчатке бывает и такое: медведь похозяйничал в лагере у туристов Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери

На что жалуетесь?

Вернуться