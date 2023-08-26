Бурые медведи любят сладкий борщевик

Долина гейзеров небогата ягодой и шишкой, а в реке совсем нет рыбы. Поэтому мишки там — фанаты борщевика.
Долина гейзеров, расположенная в Кроноцком заповеднике на Камчатке, небогата ягодой и шишкой, а в реке совсем нет рыбы. "Что же тогда делают здесь медведи?" — спросите вы. Почему не уходят рыбачить на нерестовые реки? Не пасутся на ягодниках и не идут в заросли кедрового стланика?
На этот вопрос отвечает Лиана Варавская, инспектор заповедника:
"Да все потому, что есть среди них большие любители борщевика!))
Борщевик шерстистый или борщевик сладкий, который произрастает в округе, является эндемичным видом для Камчатки, в отличии от борщевика Сосновского, который заполонил собой всё на материке. Он такой же "ядовитый", но некоторым медведям очень нравится. Заметила, что особо ими любимы соцветия и толстые стебли у основания растения".
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