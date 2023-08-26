Бурые медведи любят сладкий борщевик

На этот вопрос отвечает Лиана Варавская, инспектор заповедника:



"Да все потому, что есть среди них большие любители борщевика!))

Борщевик шерстистый или борщевик сладкий, который произрастает в округе, является эндемичным видом для Камчатки, в отличии от борщевика Сосновского, который заполонил собой всё на материке. Он такой же "ядовитый", но некоторым медведям очень нравится. Заметила, что особо ими любимы соцветия и толстые стебли у основания растения".