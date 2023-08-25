Первые кадры документалки о "Формуле-1" с Киану Ривзом

В сериале заглянули за кулисы этой "сказки", которая случилась на Формуле–1, и которую мировой спорт никогда не забудет. В нём своими историями делятся люди, которые были непосредственно на трассе, в гаражах и залах заседаний. Также в ленте будет представлена часть архивов Формулы-1, большая часть которых ранее не публиковалась. Сериал недавно представили на Эдинбургском телевизионном фестивале. Он состоит из четырёх эпизодов, а премьера состоится уже в этом году.