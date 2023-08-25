Первые кадры документалки о "Формуле-1" с Киану Ривзом

Disney опубликовали несколько первых кадров из предстоящего долгожданного британского документального сериала о команде "Формулы-1" Росса Брауна. Стало известно, что в документалке снимется Киану Ривз. Он же выступает в качестве продюсера.
Сервис Disney+ показал первые кадры документального мини-сериала "Формуле-1", в создании которого участвовал Киану Ривз. Сериал "Brawn: The Impossible Formula 1 Story" рассказывает историю Росса Брауна — спортивного директора Формулы-1. Последний в 2009 году приобрёл гоночную команду Honda, и переименовал её в Brawn GP. Недоукомплектованная, недофинансированная и независимая команда "совершила невозможное" - выиграла чемпионат мира, и неожиданно одержала две беспрецедентные чемпионские победы.
В сериале заглянули за кулисы этой "сказки", которая случилась на Формуле–1, и которую мировой спорт никогда не забудет. В нём своими историями делятся люди, которые были непосредственно на трассе, в гаражах и залах заседаний. Также в ленте будет представлена часть архивов Формулы-1, большая часть которых ранее не публиковалась. Сериал недавно представили на Эдинбургском телевизионном фестивале. Он состоит из четырёх эпизодов, а премьера состоится уже в этом году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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