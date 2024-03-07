Постояльца отеля в Лас-Вегасе во время сна ужалил скорпион

26 декабря Майкл Фарчи столкнулся с незваным гостем в номере отеля The Venetian в Лас-Вегасе, штат Невада. Во время сна американец почувствовал острую боль в паху.
"Мне показалось, будто кто-то ударил меня ножом в пах", - рассказывает Фарчи о кошмарном моменте, когда к его семенникам прицепился восьмилапый паразит.
"Ощущение было как от острого стекла или ножа".
Житель Калифорнии вместе с семьёй остановился в роскошном отеле, где стоимость номера составляет около 400 долларов (более 36 тыс. рублей) за ночь.
Мужчина поспешил в ванную комнату в поисках источника мучительной боли.
"Я зашёл в туалет и увидел скорпиона, висящего на моих трусах", - сказал он.
Пострадавший сделал несколько снимков оранжевого существа, свисающего с его нижнего белья, прежде чем отправиться в больницу.
"Все были в шоке, никто не верил, - сказал Майкл. - Даже мне не верилось".
Американец подал жалобу, и отель компенсировал ему стоимость номера. Но теперь он хочет обратиться в суд. Неизвестно, как вообще скорпион попал в его номер.
Представитель The Venetian выступил с заявлением: "У нас есть протоколы на случай любых инцидентов, и мы можем подтвердить, что в данном случае они были соблюдены".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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