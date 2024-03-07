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Постояльца отеля в Лас-Вегасе во время сна ужалил скорпион

Постояльца отеля в Лас-Вегасе во время сна ужалил скорпион

Автор:
07 марта 2024 08:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: The Venetian   Лас-Вегас   США   Скорпион   номер   отель   
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26 декабря Майкл Фарчи столкнулся с незваным гостем в номере отеля The Venetian в Лас-Вегасе, штат Невада. Во время сна американец почувствовал острую боль в паху.

"Мне показалось, будто кто-то ударил меня ножом в пах", - рассказывает Фарчи о кошмарном моменте, когда к его семенникам прицепился восьмилапый паразит.

"Ощущение было как от острого стекла или ножа".

Житель Калифорнии вместе с семьёй остановился в роскошном отеле, где стоимость номера составляет около 400 долларов (более 36 тыс. рублей) за ночь.

Мужчина поспешил в ванную комнату в поисках источника мучительной боли.

"Я зашёл в туалет и увидел скорпиона, висящего на моих трусах", - сказал он.

Пострадавший сделал несколько снимков оранжевого существа, свисающего с его нижнего белья, прежде чем отправиться в больницу.

"Все были в шоке, никто не верил, - сказал Майкл. - Даже мне не верилось".

Американец подал жалобу, и отель компенсировал ему стоимость номера. Но теперь он хочет обратиться в суд. Неизвестно, как вообще скорпион попал в его номер.

Представитель The Venetian выступил с заявлением: "У нас есть протоколы на случай любых инцидентов, и мы можем подтвердить, что в данном случае они были соблюдены".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: The Venetian   Лас-Вегас   США   Скорпион   номер   отель   
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6  комментариев
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449
zolotoman Час назад
Да явно, что сам и привез. В калифорнии этих гадов как грязи. Охренеть какая новость.
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3k
Vovan Petroff 21 минуту назад
А жена сразу такая: "Боль удалите, но опухоль оставьте." (очень старый анекдот)
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18k
Kucher 50 минут назад
А адвокат на фото прям такой типичный. Даже сомнений не возникает, что он таки именно адвокат.
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399
Leon Rom 54 минуты назад
Хитрая жопа!
Принёс скорпиона, сфоткал на трусах и вместе с другим проходимцем хотят отжать бабки
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5k
Горыныч 2 часа назад
Жене надо было яд быстрее осасывать
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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