Немного фактов об Аляске

Джуно - город, площадь которого составляет 8430 квадратных километров и это крупнейшая столица из всех столиц штатов. 99% площади города - это просто дикая природа без цивилизации. В самом городе проживает чуть больше 30 тысяч человек. И город располагается на границе с Канадой, что тоже весьма примечательно, так как он такой один. И да, туда нельзя добраться по автомагистрали: или на лодке, или на самолёте.