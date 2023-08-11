Немного фактов об Аляске

Снежный край, полный уникальной природы. Особую славу он приобрёл после того, как там началась "золотая лихорадка".
Красивый, холодный и самый малонаселённый штат США. А вот открытие Аляски принадлежит, как известно, русской экспедиции, которую в 1732 году возглавили геодезист Михаил Гвоздёв и подштурман Иван Фёдоров.
Джуно - город, площадь которого составляет 8430 квадратных километров и это крупнейшая столица из всех столиц штатов. 99% площади города - это просто дикая природа без цивилизации. В самом городе проживает чуть больше 30 тысяч человек. И город располагается на границе с Канадой, что тоже весьма примечательно, так как он такой один. И да, туда нельзя добраться по автомагистрали: или на лодке, или на самолёте.
И, при этом, самый незаселённый. На территории живёт чуть больше 700 тысяч человек и плотность населения примерно 0,5 человека на один квадратный километр, что является одним из самых низких показателей в мире. Площадь Аляски, при этом, больше 1.700.000 квадратных километров.
Население штата говорит на 22 наречиях. На Аляске можно встретить эскимосов, индейцев (разные племена) и алеутов. Также там можно встретить небольшое количество русских потомков.
В 1912 году в холодном краю произошло сильное извержение вулкана. Огромная территория оказалась под слоем раскалённого песка. В толщину он местами достигал 200 метров. Место, пострадавшее от извержения, назвали "Долина тысячи дымов", потому что даже через четыре года спустя, из-под грунта то тут, то там поднимаются столбы пара и дыма. Несколько десятков лет потребовалась долине, чтобы остыть полностью.
И сегодня любой, кто приедет на Аляску, даже иностранец, имеет законное право искать золото. Но всегда стоит помнить, что даже когда бушевала "золотая лихорадка", только одному из 200 старателей получалось сорвать куш. Причём, кстати, больше всего наварились в тот период те, кто продавали снаряжение и еду золотоискателям. Разумеется, по сумасшедшим ценам.
Ряд городов Аляски может связаться с "землёй" исключительно по воздуху. Районы у моря замерзают и огромное количество айсбергов блокируют судоходство. А так как местность довольно гористая, то нет даже возможности везде проложить асфальт или наладить железнодорожные пути. Их невозможно даже постоянно чистить от снега.
Большая часть Аляски - это весьма суровый арктический и субарктический климат. Ледниками покрыты 5% территории. Температуры тут могут достигать -62°C (Проспект-Крик) и +38°C (Форт-Юкон).
Да, именно на Аляске происходят очень впечатляющие природные аварии, вот только они малоизвестны, потому что из-за низкой плотности заведения, практически не наносят никакого вреда. Второе по силе землетрясение случилось именно там (его толчки зафиксировали даже в Африке) и самое высокое цунами было зафиксировано тут же. Из-за ледника, обрушившегося в озеро, волна ударила по берегу на высоте свыше 500 метров.
Да, климат штата суров, но тут отлично налажена сельскохозяйственная система, благодаря специальным теплицам. На Аляске была выращена самая крупная тыква, потому что из-за полярного дня, который на севере полуострова может длиться до 3 месяцев, этот овощ вырастает там до каких-то просто чудовищных размеров.
Источник:
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