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"Когда сразу понял, что работа - г%вно": истории про трудоустройство, которые случались с каждым из нас

"Когда сразу понял, что работа - г%вно": истории про трудоустройство, которые случались с каждым из нас

Автор:
07 сентября 2023 12:33
Сообщество : Истории
Метки: Мемы   Собеседование   вакансия   интересно   истории   истории про работу   на работу   работа   
4328
14

Поиск работы - та ещё лотерея. Хочется найти нормальную компанию с достойной зарплатой, интересными задачами и хорошим коллективом. Но эти условия не всегда бывают в одном месте. Итак, перед вами истории от пользователей, которые сразу поняли, что попали в какое-то проклятое место и нужно бежать.

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А у вас были какие-то странные ситуации на собеседованиях?

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Метки: Мемы   Собеседование   вакансия   интересно   истории   истории про работу   на работу   работа   
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20  комментариев
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173
Алексей Давыдов Час назад
Последняя картинка чистая правда!))
Работал в компании с момента основания и через несколько лет руководству в уши кто-то эту стратегию вдул в уши) В итоге на 10-й год москвичей было не более 5%)))
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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138
Liberman Полчаса назад
офер - сокращенно оферта. вполне себе русское слово.
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138
Liberman Полчаса назад
кстати да, на работу берут закредитованых,живущих в съемной квартире.
у них нет принципов, они работают сверхурочно и держатся за место.
так всегда в природе - дохлый уличный кот всегда лучше ловит мышей нежели домашний,заплывший жирком.
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Глупость. Какая параноидальность? Сейчас практически любая уважающая себя контора предлагает полиграф. А уж если контора связана с работой с гостайной или по крайней мере с документами ДСП, то полиграф там даже не обсуждается.
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9k
Владимир 37 минут назад
Я стар, я очень стар, я ...... стар. Кто такие или что такое hp? Я догадываюсь что это кто из Отдела (Департамента) кадров, но всё же.....
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145
Алексей Куликов Владимир 13 минут назад
Hewlett-Packard
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12k
Толян 41 минуту назад
у меня самое мерзкое при приеме на работу была фраза - мы вам столько платить не готовы, но готовы снизить ценник и в будущем может быть повысим да нужного уровня. при этом я всегда четко обозначаю какую цифру жду. сразу же отказываюсь от таких жмотов.
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2k
hammog 52 минуты назад
Да уж, выглядит Андрюшка не совсем стандартно...
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93
Pyramid Head Час назад
hr? вата фак ис зис?! по-русски разучились писать!
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1k
Алексей Час назад
Какая-то херня с кучей незнакомых слов......
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Спелая кукурузинка

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