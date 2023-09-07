"Когда сразу понял, что работа - г%вно": истории про трудоустройство, которые случались с каждым из нас

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Поиск работы - та ещё лотерея. Хочется найти нормальную компанию с достойной зарплатой, интересными задачами и хорошим коллективом. Но эти условия не всегда бывают в одном месте. Итак, перед вами истории от пользователей, которые сразу поняли, что попали в какое-то проклятое место и нужно бежать.
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А у вас были какие-то странные ситуации на собеседованиях?
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Работал в компании с момента основания и через несколько лет руководству в уши кто-то эту стратегию вдул в уши) В итоге на 10-й год москвичей было не более 5%)))
у них нет принципов, они работают сверхурочно и держатся за место.
так всегда в природе - дохлый уличный кот всегда лучше ловит мышей нежели домашний,заплывший жирком.