"Когда сразу понял, что работа - г%вно": истории про трудоустройство, которые случались с каждым из нас

Поиск работы - та ещё лотерея. Хочется найти нормальную компанию с достойной зарплатой, интересными задачами и хорошим коллективом. Но эти условия не всегда бывают в одном месте. Итак, перед вами истории от пользователей, которые сразу поняли, что попали в какое-то проклятое место и нужно бежать.