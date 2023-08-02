30 животных, которые до чёртиков напугали своих хозяев

Автор:
02 августа 2023 21:14
Наши любимые животные, несомненно, привносят в нашу жизнь радость и позитив. Однако, даже эти пушистые комочки, в которых мы души не чаем, иногда могут учудить такое, что и до сердечного приступа недалеко! В этой подборке хозяева поделились снимками своих животных, которые не на шутку их напугали.
1. "Это самые жуткие фотографии моего кота"
2. Пёс всего лишь принёс хозяину шишку..
3. Кот угодил в миску с мукой
5. Просто домашний ворон с ножом в клюве
6. Быстрый разгон от милашки до зла в чистом виде
7. "Я чуть сердечный приступ не схватил"
8. "Она просто уснула, а я уже напугалась до одури"
9. Просто кот, спрятавшийся на полке
10. Система наблюдения в туалете
11. На это нужно взглянуть дважды..
12. Нечто из ночных кошмаров
13. "Я всегда знал, что мой кот - не такой как все"
14. "По пути в спальню. За что мои коты так со мной?!"
15. Коты вообще любят периодически напугать хозяев
16. Вот что бывает, если собака зевнёт, пока её фоткают
18. "Он сидел вот так минут 15. Мне стало страшно"
19. Ночной вор принёс свой трофей
20. "Просто решил сделать фото кошки, и увидел это.."
21. Кот пришёл сказать, что знает, что ты делал прошлым летом
22. А это - всего лишь спящая кошка
24. Когда тебя попросили улыбнуться для фото
25. Ещё одна система наблюдения
26. "Не спишь? Тогда накорми"
27. Пёс просто резвится на лужайке
28. "Эта игрушка меня каждый раз пугает"
30. Пушистый демон под покровом ночи
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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