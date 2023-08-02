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30 животных, которые до чёртиков напугали своих хозяев

30 животных, которые до чёртиков напугали своих хозяев

Автор:
02 августа 2023 21:14
Сообщество : Животные
Метки: Кадры   Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   жутко   подборка   смешные животные   фото   
1382
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Наши любимые животные, несомненно, привносят в нашу жизнь радость и позитив. Однако, даже эти пушистые комочки, в которых мы души не чаем, иногда могут учудить такое, что и до сердечного приступа недалеко! В этой подборке хозяева поделились снимками своих животных, которые не на шутку их напугали.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   жутко   подборка   смешные животные   фото   
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8  комментариев
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353
София 2 часа назад
Кто знает как порода называется ?
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3k
Выхухоль (Нагайна) 11 минут назад
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10k
Алексей 54 минуты назад
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Трям 2 часа назад
В надежде, что будет крипота - получилась .хуета !
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mercure

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