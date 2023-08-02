30 животных, которые до чёртиков напугали своих хозяев

Наши любимые животные, несомненно, привносят в нашу жизнь радость и позитив. Однако, даже эти пушистые комочки, в которых мы души не чаем, иногда могут учудить такое, что и до сердечного приступа недалеко! В этой подборке хозяева поделились снимками своих животных, которые не на шутку их напугали.