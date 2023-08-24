В Хабаровске росгвардейцы подстрелили мигранта, пытавшегося скрыться во время проверки документов

Вчера вечером на автовокзале в Хабаровске произошла стрельба во время антимигрантского рейда, в котором принимали участие сотрудники ФСБ и Росгвардии. Сегодня стало известно, что во время проверки один из иностранных специалистов, подрабатывающий у автовокзала таксистом, попытался скрыться от силовиков на своём автомобиле и сбил двух сотрудников ФСБ.

Но далеко отчаянному таксисту уехать не дали. После наезда на коллег росгвардейцы открыли огонь на поражение. Судя по опубликованному видео, в автомобиль приезжего выпустили не менее 10 пуль. Одна из которых угодила водителю в живот, после чего тот благополучно остановил автомобиль и был задержан. Сейчас он находится в больнице.