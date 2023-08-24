В Хабаровске росгвардейцы подстрелили мигранта, пытавшегося скрыться во время проверки документов

Уходя от погони на своём такси, иностранный гражданин сбил двух сотрудников ФСБ.
Вчера вечером на автовокзале в Хабаровске произошла стрельба во время антимигрантского рейда, в котором принимали участие сотрудники ФСБ и Росгвардии. Сегодня стало известно, что во время проверки один из иностранных специалистов, подрабатывающий у автовокзала таксистом, попытался скрыться от силовиков на своём автомобиле и сбил двух сотрудников ФСБ.
Но далеко отчаянному таксисту уехать не дали. После наезда на коллег росгвардейцы открыли огонь на поражение. Судя по опубликованному видео, в автомобиль приезжего выпустили не менее 10 пуль. Одна из которых угодила водителю в живот, после чего тот благополучно остановил автомобиль и был задержан. Сейчас он находится в больнице.
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Как стало известно, нарушителем оказался 20-летний гражданин Киргизии. О состоянии сотрудников ФСБ информации, к сожалению, нет.
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В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой, устроенной для задержания мигранта. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.
По ее словам, начато расследование по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
По версии следствия, ночью 24 августа возле городского автовокзала сотрудники правоохранительных органов проводили рейдовое мероприятие, в ходе которого один из проверяемых предпринял попытку скрыться. Он за рулем автомобиля совершил наезд на силовика. Для его обезвреживания правоохранители применили оружие.
Пострадавший сотрудник и мигрант госпитализированы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://m.lenta.ru/news/2023/08/24/habarr/https://m.lenta.ru/news/2023/08/24/habarr/
приехать в чужую страну и начать нарушать законы налево и направо, да еще и культивировать эту культуру, нападать на полицейских.
можно же приехать и жить мирно и дружно.
Девушку в Подмосковье на пробежке ударил двадцатилетний таджик.
Всех, кто родился после распада СССР нужно ставить на особый учёт и не называть их представителями братских республик.
С Росгвардией шутки плохи.
И на что рассчитывал гражданин Киргизии сбив двух сотрудников ФСБ? Как он собирался скрыться от полиции ВСЕГО государства? Статья 317 УК РФ, от 12 до высшей меры наказания.
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-317/https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-317/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a475165485713e1bcc4e7a7b14c332d42821e59a/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a475165485713e1bcc4e7a7b14c332d42821e59a/
Или у него где-то припрятан одноместный космический корабль для полёта на Марс?