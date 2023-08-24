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В Хабаровске росгвардейцы подстрелили мигранта, пытавшегося скрыться во время проверки документов

В Хабаровске росгвардейцы подстрелили мигранта, пытавшегося скрыться во время проверки документов

Автор:
24 августа 2023 19:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ФСБ   Хабаровск   мигрант   рейд   росгвардия   стрельба   
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Уходя от погони на своём такси, иностранный гражданин сбил двух сотрудников ФСБ.

Вчера вечером на автовокзале в Хабаровске произошла стрельба во время антимигрантского рейда, в котором принимали участие сотрудники ФСБ и Росгвардии. Сегодня стало известно, что во время проверки один из иностранных специалистов, подрабатывающий у автовокзала таксистом, попытался скрыться от силовиков на своём автомобиле и сбил двух сотрудников ФСБ.


Но далеко отчаянному таксисту уехать не дали. После наезда на коллег росгвардейцы открыли огонь на поражение. Судя по опубликованному видео, в автомобиль приезжего выпустили не менее 10 пуль. Одна из которых угодила водителю в живот, после чего тот благополучно остановил автомобиль и был задержан. Сейчас он находится в больнице.

Как стало известно, нарушителем оказался 20-летний гражданин Киргизии. О состоянии сотрудников ФСБ информации, к сожалению, нет.

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Метки: Видео   ФСБ   Хабаровск   мигрант   рейд   росгвардия   стрельба   
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19  комментариев
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1k
Darki 51 минуту назад
В живот,к сожалению.В голову надо было,потом документы посмотреть,и тело на родину.
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2k
Вадим Минуту назад
Регистратор сказал: "не жилец".
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23k
Axel 4 минуты назад
СКР возбудил дело в связи со стрельбой в Хабаровске из-за мигранта

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой, устроенной для задержания мигранта. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По ее словам, начато расследование по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По версии следствия, ночью 24 августа возле городского автовокзала сотрудники правоохранительных органов проводили рейдовое мероприятие, в ходе которого один из проверяемых предпринял попытку скрыться. Он за рулем автомобиля совершил наезд на силовика. Для его обезвреживания правоохранители применили оружие.

Пострадавший сотрудник и мигрант госпитализированы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://m.lenta.ru/news/2023/08/24/habarr/https://m.lenta.ru/news/2023/08/24/habarr/
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225
Дело 11 минут назад
Наконец-то начали принимать правильные решения.
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48k
Элек Мек 11 минут назад
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3k
Руслан 12 минут назад
Попал чурбан по полной. Хорошая новость. Думаю сядет надолго за нападение на сотрудников и домой потом поедет навсегда.
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1k
Mikhail 16 минут назад
я не понимаю, что с людьми происходит.
приехать в чужую страну и начать нарушать законы налево и направо, да еще и культивировать эту культуру, нападать на полицейских.
можно же приехать и жить мирно и дружно.
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7k
Echo 19 минут назад
Прекрасное ранение, отрежут пару метров кишков, так сказать подтянут говно к голове
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2k
Александр Долматов 20 минут назад
На ФСБ-шников наехал двадцатилетний киргиз.
Девушку в Подмосковье на пробежке ударил двадцатилетний таджик.
Всех, кто родился после распада СССР нужно ставить на особый учёт и не называть их представителями братских республик.
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5k
Трям 22 минуты назад
А можно его и всех остальных еще раз подстрелить?
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22k
BiZ 23 минуты назад
пора по каждой квартире такие чистки начинать
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818
Звёздный князь 24 минуты назад
1 взрыв (судя по всему свето-шумовая) и 8 выстрелов.
С Росгвардией шутки плохи.
И на что рассчитывал гражданин Киргизии сбив двух сотрудников ФСБ? Как он собирался скрыться от полиции ВСЕГО государства? Статья 317 УК РФ, от 12 до высшей меры наказания.
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-317/https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-317/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a475165485713e1bcc4e7a7b14c332d42821e59a/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a475165485713e1bcc4e7a7b14c332d42821e59a/
Или у него где-то припрятан одноместный космический корабль для полёта на Марс?
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62k
hpgjzsorqzo4 45 минут назад
Последнее время фишки , точнее специально обученные авторы , изо всех сил старается разжечь вражду между эмигрантами и местным населением . У нас на даче в Адлере больше понаехи , да есть местные , фору дадут любому эмигранту , не все конечно.
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4k
Alex 46 минут назад
Могут ведь, когда хотят. Хотя лучше бы в голову шмалали
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