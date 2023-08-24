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МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся с кулаками на девушку из-за "слишком коротких шорт"

МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся с кулаками на девушку из-за "слишком коротких шорт"

Автор:
24 августа 2023 08:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бег   Видео   МВД   Спорт   допрос   мигрант   фото   шорты   
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Агрессивному поборнику нравственности грозит до двух лет лишения свободы.

– Зачем ее ударил?
– Я спасал ее
– От чего?
– От греха

Девушка Фаина, на которую в Нахабино кинулся с кулаками мужчина за ее "слишком короткие шорты", оказалась мастером спорта по легкой атлетике. Регулярно бегает, до сего дня это не вызывало проблем. Хотелось, бы чтобы Фаина бегала и дальше. Ты во всем права, спортсменка и красавица!

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Метки: Бег   Видео   МВД   Спорт   допрос   мигрант   фото   шорты   
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15  комментариев
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55k
dima423 54 минуты назад
3 раз уже пост про этого чурку...а причину (шорты на попе) так и не показали)
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588
Александр 2 минуты назад
2 года !? Пятерик минимум , потом депортация с 100й земляков ...
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19k
anpetrof 6 минут назад
Для спасения его самого от подобных грехов в будущем, хорошо бы его как следует по голому заду выпороть - это лучше всего подействует.
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3k
Pioner76 8 минут назад
В кишлаке своем овец спасай, гнида черножопа.я.
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608
ruslan d 14 минут назад
Ну вроде говорили , что у него проблемы с головой ... Может нести все что угодно .
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3k
Руслан 14 минут назад
Пусть спасает кого угодно, но только не на территории России.
Отсидка и домой без права возвращения.
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6k
Smolny 24 минуты назад
Мусульмане пишут, что в Коране при виде женской наготы если она потенциально может ввести во грех - рекомендуется всего лишь отвести глаза либо закрыть их.
Кстати, почему в заголовке оно названо "мужчиной"?
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5k
Денис Полчаса назад
Этого гнойного [мат]а, размазать по стенке! Перевести его в разряд пропавших безвести, горевать никто не будет!
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Свою соотечественницу считай избил..придурок.
*ну..езжай домой..там все женщины в халатах разноцветных ходят..

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5k
Александр 52 минуты назад
Спасатель, бл@дь! Чурбан, он и есть чурбан...
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