МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся с кулаками на девушку из-за "слишком коротких шорт"

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Агрессивному поборнику нравственности грозит до двух лет лишения свободы.
– Зачем ее ударил?
– Я спасал ее
– От чего?
– От греха
Девушка Фаина, на которую в Нахабино кинулся с кулаками мужчина за ее "слишком короткие шорты", оказалась мастером спорта по легкой атлетике. Регулярно бегает, до сего дня это не вызывало проблем. Хотелось, бы чтобы Фаина бегала и дальше. Ты во всем права, спортсменка и красавица!
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Отсидка и домой без права возвращения.
Кстати, почему в заголовке оно названо "мужчиной"?
*ну..езжай домой..там все женщины в халатах разноцветных ходят..