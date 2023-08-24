МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся с кулаками на девушку из-за "слишком коротких шорт"

Девушка Фаина, на которую в Нахабино кинулся с кулаками мужчина за ее "слишком короткие шорты", оказалась мастером спорта по легкой атлетике. Регулярно бегает, до сего дня это не вызывало проблем. Хотелось, бы чтобы Фаина бегала и дальше. Ты во всем права, спортсменка и красавица!