В Мексике засуха полностью обнажила затопленную старинную церковь

Католическая церковь XVI века показалась над поверхностью водохранилища в Мексике после того, как уровень воды резко упал из-за засухи.
Католическая церковь XVI века впервые за почти 60 лет поднялась из пострадавшего от засухи водохранилища в Мексике. Теперь к средневековому храму можно подъехать даже на машине.
Храм Сантьяго, он же храм Кечула, находится в водохранилище Незауалькойотль в штате Чьяпас, которое заполнено сейчас всего на 29%. При низком уровне воды памятник архитектуры частично «всплывает», однако засуха в этом году полностью вернула здание на сушу.
Церковь зависела от близлежащего монастыря Текпатан, основанного в 1564 году. Поселение вокруг храма люди покинули из-за большой чумы 1773-1776 годов. Однако прихожане и туристы бывали в храме вплоть до XIX века, поскольку она стоит на Королевском шоссе — дороге, спроектированной испанскими конкистадорами.
Церковь ушла под воду в 1966 году — при создании водохранилища. Несмотря на затопление, в храме сохранились детально проработанные арки над дверным проемом, орнаменты и кирпичи ручной работы.
Весной церковь частично показалась из воды, что позволило людям посещать ее на лодке. Сейчас люди могут добираться до места на машине или пешком, что и делают — поднявшееся здание посетило уже немало туристов, пишет Daily Mail.
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