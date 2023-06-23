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В Мексике засуха полностью обнажила затопленную старинную церковь

В Мексике засуха полностью обнажила затопленную старинную церковь

Автор:
23 июня 2023 07:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Мексика   Церковь   в мире   засуха   интересно   
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Католическая церковь XVI века показалась над поверхностью водохранилища в Мексике после того, как уровень воды резко упал из-за засухи.

Католическая церковь XVI века впервые за почти 60 лет поднялась из пострадавшего от засухи водохранилища в Мексике. Теперь к средневековому храму можно подъехать даже на машине.

Храм Сантьяго, он же храм Кечула, находится в водохранилище Незауалькойотль в штате Чьяпас, которое заполнено сейчас всего на 29%. При низком уровне воды памятник архитектуры частично «всплывает», однако засуха в этом году полностью вернула здание на сушу.

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Церковь зависела от близлежащего монастыря Текпатан, основанного в 1564 году. Поселение вокруг храма люди покинули из-за большой чумы 1773-1776 годов. Однако прихожане и туристы бывали в храме вплоть до XIX века, поскольку она стоит на Королевском шоссе — дороге, спроектированной испанскими конкистадорами.

Церковь ушла под воду в 1966 году — при создании водохранилища. Несмотря на затопление, в храме сохранились детально проработанные арки над дверным проемом, орнаменты и кирпичи ручной работы.

Весной церковь частично показалась из воды, что позволило людям посещать ее на лодке. Сейчас люди могут добираться до места на машине или пешком, что и делают — поднявшееся здание посетило уже немало туристов, пишет Daily Mail.

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Метки: Видео   Мексика   Церковь   в мире   засуха   интересно   
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