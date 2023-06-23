В Мексике засуха полностью обнажила затопленную старинную церковь

Католическая церковь XVI века впервые за почти 60 лет поднялась из пострадавшего от засухи водохранилища в Мексике. Теперь к средневековому храму можно подъехать даже на машине.

Храм Сантьяго, он же храм Кечула, находится в водохранилище Незауалькойотль в штате Чьяпас, которое заполнено сейчас всего на 29%. При низком уровне воды памятник архитектуры частично «всплывает», однако засуха в этом году полностью вернула здание на сушу.