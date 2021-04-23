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Чтобы узнать больше о пернатых соседях девушка приобрела «Bird Photo Booth» — блюдце с фотокамерой, которое используется как обычная кормушка.
В наблюдении за представителями фауны есть что-то успокаивающее. И для этого занятия вовсе не обязательно мчаться в ближайший парк, а достаточно установить у себя в саду или во дворе небольшую кормушку, как это и сделала жительница Мичигана Лиза Остдросель. Девушка нашла способ собирать у себя в саду всех пернатых и хвостатых друзей округи, оборудовав во дворе кормушку с лакомствами, где также установила небольшую камеру, позволяющую ей запечатлеть каждого проголодавшегося гостя. Наиболее интересные снимки Лиза выставляет в своём Инстаграм-аккаунте, за которым следят более 43 тысяч человек. Предлагаем вам взглянуть на 16 забавных снимков современной Белоснежки, которая собирает в своём саду самых фотогеничных зверьков!
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Эффектный отлёт
Лиза увлекается наблюдением за птицами с 2012 года, с того момента, как она переехала из Германии в Мичиган. По словам девушки, страсть к подобному увлечению поддерживается искренним восхищением красотой птиц и большим удовольствием от их выходок, которые также случаются далеко нередко.
Хороший улов
Интересней всего наблюдать за тем, кто же сегодня решит полакомиться из кормушки, ведь за 12 лет увлечения Лизы она нередко удивлялась самым неожиданным визитам!
Когда не успел принять позу для снимка
Для своего увлечения Лиза использует экшн-камеру в водонепроницаемом боксе с макрообъективом. Именно такая техника позволяет создавать столь яркие и живые снимки.
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