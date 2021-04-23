В наблюдении за представителями фауны есть что-то успокаивающее. И для этого занятия вовсе не обязательно мчаться в ближайший парк, а достаточно установить у себя в саду или во дворе небольшую кормушку, как это и сделала жительница Мичигана Лиза Остдросель. Девушка нашла способ собирать у себя в саду всех пернатых и хвостатых друзей округи, оборудовав во дворе кормушку с лакомствами, где также установила небольшую камеру, позволяющую ей запечатлеть каждого проголодавшегося гостя. Наиболее интересные снимки Лиза выставляет в своём Инстаграм-аккаунте, за которым следят более 43 тысяч человек. Предлагаем вам взглянуть на 16 забавных снимков современной Белоснежки, которая собирает в своём саду самых фотогеничных зверьков!