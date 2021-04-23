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Девушка установила камеру на кормушку, чтобы сделать уникальные фотографии птиц

Девушка установила камеру на кормушку, чтобы сделать уникальные фотографии птиц (17 фото)

Автор:
23 апреля 2021 08:14
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   комушка   милота   птицы   фото   
697
17

Чтобы узнать больше о пернатых соседях девушка приобрела «Bird Photo Booth» — блюдце с фотокамерой, которое используется как обычная кормушка.

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Метки: животные   звери   комушка   милота   птицы   фото   
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Касьян Пуздой Час назад
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krivsan 52 минуты назад
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