10 фейковых фотографий, которые претендовали на историчность, но были разоблачены

Фейки — продукт не первой свежести. А фотофейки люди научились создавать, только овладев чудесным аппаратом. Некоторые из них давно разоблачили, истинные истории других открылись только недавно. Но все они до сих пор гуляют по Интернету, заставляя пользователей Сети задуматься. Мы собрали наиболее известные, чтобы наверняка развенчать их мифы.

Джон Леннон и Че Гевара