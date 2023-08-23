10 фейковых фотографий, которые претендовали на историчность, но были разоблачены

Все мы любим интересные и загадочные истории, которые к тому же имеют доказательства в виде фотографий. Это же так увлекательно: проникнуться чьей-то жизнью из прошлого, увидеть запечатлённое историческое событие! Но не тут-то было.
Фейки — продукт не первой свежести. А фотофейки люди научились создавать, только овладев чудесным аппаратом. Некоторые из них давно разоблачили, истинные истории других открылись только недавно. Но все они до сих пор гуляют по Интернету, заставляя пользователей Сети задуматься. Мы собрали наиболее известные, чтобы наверняка развенчать их мифы.
Джон Леннон и Че Гевара
В сети гуляет фотография Джона Леннона, перебирающего струны вместе с Че Геварой, с которым музыкант никогда не был знаком. На самом деле на фото (ниже) справа Уэйн «Текс» Габриэль, соло-гитарист группы «Elephant’s Memory», который участвовал в концерте Леннона в 1986 году.
Духи на фотографиях Уильяма Х. Мамлера
На первой фотографии Мамлер представил якобы дух Авраама Линкольна рядом с его женой — Мэри Тодд. На самом деле эти и другие фотографии — умелое наложение экспозиций. Мистические снимки тем не менее взбудоражили публику XIX-XXI веков.
Гарем персидского шаха Насер ад-Дина
Долгое время ходили слухи про крайне необычные вкусы персидского шаха (на фото ведь явно мужчины в женских платьях). Но спустя время эту ложь опровергли. Оказалось, что Несреддин увлекался фотографией и европейским театром, но в конце XIX века женщинам всё ещё запрещалось выступать на сцене, поэтому роль гарема в придворных постановках играли мужчины, а задокументировал это всё Антон Севрюгин, пользовавшийся благосклонностью шаха.
Мэрилин Монро и Джон Кеннеди
Слухи о связи известной актрисы и президента США распространились благодаря эпатажной художнице и фотографу — Элисон Джексон, которая известна работами, изображающими выдуманную частную жизнь знаменитостей, для которых использует двойников.
«Обед на небоскрёбе»
Как бы нам не хотелось верить в естественность этой фотографии, всё же это хорошо выполненная постановка для рекламной кампании Рокфеллер-центра. Правда, строители действительно настоящие.
Снег в Египте
Новость, которая прокатилась по всем новостям и соцсетям в 2013-ом, до сих пор блуждает по интернету, хотя всем давно известно, что это не настоящий Сфинкс, а его копия в японском парке развлечений, что подтверждает верхушка Эйфелевой башни за пирамидой на первой фотографии.
Человек в момент трагедии 11 сентября
На самом деле на этой фотографии обычный турист, сделавший фотографию на фоне Нью-Йорка ещё в 1997 году.
Уильям Харли и Артур Дэвидсон на своих мотоциклах
На второй фотографии действительно счастливые рыбаки и основатели «Харли-Дэвидсон», а вот на второй — просто молодые ребята, решившие на память сделать фотографию со своими новенькими байками.
Альберт Эйнштейн на фоне взрыва
Первая фотография — коллаж архивного фото учёного, сделанного рукой Марка Хома в 1933 году, и фотографии испытаний в Неваде в 1962 году.
Смерть Кеннеди
Фотография очень напоминает реальную, но дело в том, что это кадр со съёмок фильма «Испытание Ли Харви Освальда» (1964). Тем не менее он до сих пор принимается за документальный.
Источник:
- Где появились первые светофоры
- 18 занятных рентгеновских снимков
- Зачем в СССР на самом деле строили стены из стеклоблоков?
- Фрида Кало
- Предметы, которые имеют собственные и крайне странные названия
Конечно, все поверили.