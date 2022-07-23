18 занятных рентгеновских снимков

Большинство людей, чтобы понять возраст дельфина, смотрят на его зубы. Однако после того, как животному исполнится тринадцать лет, этот метод теряет свою точность. Поэтому возраст определяют по костям в ластах. Всё дело в том, что со временем они начинают срастаться. Поэтому исследователи могут оценить продолжительность жизни конкретного дельфина по состоянию его скелета.





Рыба под названием морской бекас