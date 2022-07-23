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18 занятных рентгеновских снимков

18 занятных рентгеновских снимков

Автор:
23 июля 2022 08:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   познавательно   рентген   снимок   удивительно   фото   
269
19

Предлагаю взглянуть вам на интересные рентгеновские снимки, которые были сделаны специально в научных целях или совершенно случайно.

Многие вещи в обычной жизни, к сожалению, нельзя рассмотреть изнутри. А ведь там может быть масса всего интересного. Что же предпринять в этом случае? К счастью, всё уже давно придумано до нас. Использование рентгеновских лучей способно решить эту проблему и удовлетворить человеческое любопытство.


Кардиостимулятор на рентгене

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Мобильный телефон в руке


Это акула-молот, которая может вырастать до внушительных размеров


В мире существует целых десять видов акул-молотов. Самой крупной из них является гигантская акула-молот, способная вырасти до 6 метров в длину.


Человек в наушниках и с микрофоном


Рентгеновский снимок светодиодной лампы


Снимок летучей мыши


Парень надел очки во время рентгена


Рентгеновский снимок лошадиной головы


Морской конёк выглядит, как сказочное создание


Девушка забыла снять пирсинг во время прохождения рентгена


Украшения и пирсинг можно не снимать во время рентгеновского обследования, если у вас они сделаны из качественного имплантационного титана.


Обезьяна выглядит как монстр из фильмов ужасов


На это зрелище немного больно смотреть


Птица киви вынашивает яйцо


Среди всех птиц киви является абсолютным рекордсменом по соотношению массы яйца к массе тела взрослой особи. Яйцо может весить до 25% от веса птицы, которая собралась его откладывать.


Медицинское приспособление для лечения перелома шеи


Система нейростимуляции для профилактики эпилептических приступов


Рентгеновский снимок защитного шлема


Снимок плавника дельфина, которому 58 лет


Большинство людей, чтобы понять возраст дельфина, смотрят на его зубы. Однако после того, как животному исполнится тринадцать лет, этот метод теряет свою точность. Поэтому возраст определяют по костям в ластах. Всё дело в том, что со временем они начинают срастаться. Поэтому исследователи могут оценить продолжительность жизни конкретного дельфина по состоянию его скелета.


Рыба под названием морской бекас

Источник:

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Метки: интересно   познавательно   рентген   снимок   удивительно   фото   
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