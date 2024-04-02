Пара из США обнаружила секретную комнату в доме, где они жили

Была и ещё одна, о которой владельцы знали. Эта комната располагалась за зеркалом и была превращена в игровую для детей (их у пары трое). Такая же просторная, но куда менее пугающая.

Одна из причин, по которой я хотела этот дом, заключалась в том, что мне нравилась потайная комната