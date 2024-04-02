Пара из США обнаружила секретную комнату в доме, где они жили

Прожив в своем доме четыре года, пара из американского штата Айова была поражена, обнаружив потайную комнату, спрятанную за стеной в их подвале.
Мередит Моррис, медсестра и акушерка, поделилась своим открытием в TikTok в серии видеороликов, которые набрали почти 20 миллионов просмотров. На одном из них её муж открывает тяжёлую металлическую дверь, за которой скрывается довольно просторное помещение.
Женщина сняла на видео, как её муж зашёл за книжную полку и отодвинул стену в сторону, открывая металлическую дверь. За ней скрывалась комната, достаточно большая для нескольких человек.
Комната оказалась ничем не примечательна, если не считать каких-то странных красных пятен вокруг стока на полу
Пятна, похожие на кровь, побудили женщину задаться вопросом, не стоит ли привести сюда служебную собаку.
У её мужа, тоже врача, была своя теория:
Я думаю, что это было своего рода комнатой паники.
Что касается пятен, оба владельца, нервно смеясь, решили, что это всего лишь ржавчина:
Будем считать, что это ржавчина
Слишком милая для всего остального внутри этого помещения.
Люди в комментариях высказали свои предположения о предназначении комнаты, причем некоторые теории были зловещими
Мэм, это просто комната для убийств. Открыть дверь можно только снаружи, на полу сток и «ржавчина». Я думаю, вам, ребята, нужно вызвать полицию
На самом деле это похоже на комнату, в которую серийный убийца помещал своих жертв
Один человек совсем уж разволновался:
Это совершенно неуместно. Есть реальная вероятность, что здесь было совершено одно или несколько преступлений, и вместо того, чтобы звонить в полицию, вы шутите об этом в интернете
Все говорят о камере для людей, но со всем этим электричеством, я думаю, тут выращивали марихуану
Была и ещё одна, о которой владельцы знали. Эта комната располагалась за зеркалом и была превращена в игровую для детей (их у пары трое). Такая же просторная, но куда менее пугающая.
Одна из причин, по которой я хотела этот дом, заключалась в том, что мне нравилась потайная комната
Прочитав многочисленные комментарии к своему видео, владельцы всё же вызвали полицию. На всякий случай
По словам Мередит, полиция зашла в дом, чтобы осмотреть комнату, но не нашла причин для расследования:
Они не увидели никаких признаков преступления и ничего похожего на следы ДНК, которые необходимо было бы собрать. Однако они были очень впечатлены тем, как спрятана комната.
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