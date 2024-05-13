День не задался? Тогда финалисты Comedy Pet Awards поднимут вам настроение

"На этой фотографии Арти около 12 недель. Он такой эмоциональный малыш. Напоминает ученика, который поднимает руку, чтобы отпроситься в туалет".

В этом году конкурс Comedy Pet Photography Awards проводится уже в шестой раз. Его создатели - профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам, которые хотели отметить важную роль домашних животных в нашей жизни, а также привлечь внимание к проблеме защиты животных.

Победителей объявят 6 июня, так что следите за новостями! Призёр в категории "Народный выбор" получит 500 фунтов стерлингов и сумку для фотоаппарата от ThinkTANK.