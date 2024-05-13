День не задался? Тогда финалисты Comedy Pet Awards поднимут вам настроение

Когда нам плохо, питомцы всегда готовы развеселить нас своими шалостями. К счастью, некоторым владельцам удаётся запечатлеть самые смешные и нелепые моменты из жизни любимцев. И, конечно, они готовы поделиться такими снимками со всем миром. Жюри премии Comedy Pet Photography Awards объявило 30 финалистов 2024 года, и они просто искрятся юмором и очарованием.
Будто в джунглях.
"Я сделала этот прекрасный снимок в глубоком снегу в Гриндельвальде. Моя собака Рааста случайно спряталась так, что из снега торчали только её уши".
"Локи и лев"
"Это мои кошки во время локдауна. Они шпионят за соседями, которые нарушают правила! "Давайте вести себя как сурикаты, они никогда не догадаются, что это мы"
"Я сделала эту фотографию в Тоггенбурге. Я бросила несколько снежков, и моя собака с большим энтузиазмом бросилась за ними"
"Этот красивый и атлетичный мерин обожает прыгать! Одна из серии попыток".
"Это Фредди, он был моим первым хомяком и, наверное, самым фотогеничным. Фредди недавно умер, и это дань памяти моему маленькому другу".
"Эдгар обожает есть цветы, её любимые - одуванчики весной, эспарцеты летом, а здесь видно, как она лопает целую розу "Гертруда Джекилл" в сентябре прошлого года. Мы выращиваем их для неё, а поскольку она уже пожилая, то кормим с руки и порой делаем снимки".
Кот в ловушке похож на кадр из видеоигры Super Mario world.
"На этой фотографии Арти около 12 недель. Он такой эмоциональный малыш. Напоминает ученика, который поднимает руку, чтобы отпроситься в туалет".
В этом году конкурс Comedy Pet Photography Awards проводится уже в шестой раз. Его создатели - профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам, которые хотели отметить важную роль домашних животных в нашей жизни, а также привлечь внимание к проблеме защиты животных.
Победителей объявят 6 июня, так что следите за новостями! Призёр в категории "Народный выбор" получит 500 фунтов стерлингов и сумку для фотоаппарата от ThinkTANK.
Симпатичные кудрявые друзья хорошо проводят время на ветреном пляже".
Словно одна из кухонных принадлежностей.
"Выкладываются по полной в любой ситуации".
"Кошки секретничают о том, где мы будем ловить рыбу".
"Котёнок, шедший передо мной, внезапно остановился, увидев что-то на дороге. А котёнок позади столкнулся с ним, образовалась пробка".
"Гектор видел, как это делает кошка... и решил попробовать".
"Людо фон Ликенфейс, милейший 16-летний спасённый пёсик, позирует рядом со своим любимым опекуном Дэвидом".
"Нашему псу было очень весело в снегу, но, к сожалению, лёд прилипал к лапам".
"Каждое утро моя собака ложится на меня и будит, пока я не открою глаза".
"Что я могу сказать. Эта собака обожает прыгать! Пойнтер по кличке Пеппер".
"Летающий пудель".
"Лёгкое покачивание головой и... Мне посчастливилось сделать кадр именно в тот момент, когда голова исчезла".
"Моя длинношёрстная черепаховая кошка считает, что она отлично замаскировалась".
"Наш кот просовывает нос в дыру, а другой, похоже, наблюдает за ним".
"Набегавшись с Ноем и проведя несколько тренировок, Бенджи остался без сил и захотел вздремнуть после обеда".
"Познакомьтесь с Ником Барри, 5-летним йорком с особым талантом к уморительным гримасам. Возможно, это не самое лестное фото, но его хмурый взгляд несомненно очаровывает. Настоящий портрет собаки, которой не нужна улыбка, чтобы завоевать наши сердца".
"Наш кот Грей завёл нового друга".
"Я гулял по одному из городов Венгрии, когда увидел эту собаку с уникальной "индивидуальностью".
"Шелби, кокапу моей сестры, очень любит гоняться за пузырями... Она не всегда правильно определяет их местоположение, но всё равно прыгает за ними!"
"Смотри, ма, глаз нет!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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