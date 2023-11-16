Объявлены финалисты конкурса Urban Photo Awards 2023

"Жизнь туриста не всегда легка. Представьте, что вы прилетели в Ханой, у вас джетлаг, а уже на следующий день с утра пораньше едете три часа на автобусе в бухту Халонг. Отстояв длинную очередь на корабль, вы проводите день, плавая среди величественных скал, исследуя пещеры, напоминающие о доисторических временах Земли, и купаясь на сказочных пляжах. После обеда (десерт включен в стоимость) кому не захочется вздремнуть на палубе, чтобы хоть ненадолго отвлечься от такой красоты?"