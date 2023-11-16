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Объявлены финалисты конкурса Urban Photo Awards 2023

Объявлены финалисты конкурса Urban Photo Awards 2023

Автор:
16 ноября 2023 11:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улица   конкурс   креатив   люди   мир   пространство   фотография   
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Жюри Urban Photo Awards объявило полный список финалистов. Фотографом года стала россиянка Наталья Сапрунова с фотографией, посвященной купанию детей в летнюю жару. Перед вами снимки, получившие награды в таких категориях, как "Улицы", "Люди", "Пространство", "Креатив".

"На Кольском полуострове за полярным кругом на июнь приходится пик жары. Температура +30°C на 18°C превышает максимальные средние значения, которые держатся уже 10 дней. Девочки идут купаться в ручке возле дома в Ловозере".


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Мальчик пытается успокоить себя во время экскурсии к ревущему Ниагарскому водопаду.


"Жизнь туриста не всегда легка. Представьте, что вы прилетели в Ханой, у вас джетлаг, а уже на следующий день с утра пораньше едете три часа на автобусе в бухту Халонг. Отстояв длинную очередь на корабль, вы проводите день, плавая среди величественных скал, исследуя пещеры, напоминающие о доисторических временах Земли, и купаясь на сказочных пляжах. После обеда (десерт включен в стоимость) кому не захочется вздремнуть на палубе, чтобы хоть ненадолго отвлечься от такой красоты?"


Тайчжунский национальный оперный театр на Тайване. Спроектирован японским архитектором Тоё Ито.


На железнодорожном вокзале в Дакке, Бангладеш, на крыше поезда собираются пассажиры, спешащие к семьям в преддверии празднования Ид аль-Адха.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Улица   конкурс   креатив   люди   мир   пространство   фотография   
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