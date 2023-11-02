Клиенты, от которых хочется бежать так, чтоб аж пятки сверкали

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Фраза "Клиент всегда прав" у сотрудников вызывает порой нервный тик. С некоторыми людьми и правда лучше не спорить, а просто сделать, как они хотят. В этой подборке собраны бредовые ситуации
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бортпроводинки фиксируют, свидетелей много и все с паспортными данными.
тело по приземлении едет в КПЗ аэропорта.
вы что думаете, нет детей и окей? а всякие там бабули в климаксе? а всякие там девчули начнут своим папикам намекать, что у этого чувака больше?... там скандал будет полюбому.
просто тут история придуманная