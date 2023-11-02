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Клиенты, от которых хочется бежать так, чтоб аж пятки сверкали

Клиенты, от которых хочется бежать так, чтоб аж пятки сверкали

Автор:
02 ноября 2023 12:12
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории   истории про клиентов   клиенты   смешные истории   фото   
4661
14

Фраза "Клиент всегда прав" у сотрудников вызывает порой нервный тик. С некоторыми людьми и правда лучше не спорить, а просто сделать, как они хотят. В этой подборке собраны бредовые ситуации

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Метки: интересно   истории   истории про клиентов   клиенты   смешные истории   фото   
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23  комментария
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7k
V2.Smirnov 2 часа назад
Что такое "П-образный балкон"?
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20k
Bill 16 минут назад
Можно было бы предложить два раза в месяц стричь половину головы.
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2k
Домашний кролик Ницше 22 минуты назад
В банке по паспорту невозможно найти счет клиента и снять с него деньги прямо сейчас? Это как?
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9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
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Хамить человеку , который принесёт тебе еду... По меньшей мере - признак умственной отсталости !
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53k
Войнов Полчаса назад
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Если на борту были несовершеннолетние, хотя бы один, то вызывается полиция и галантный мужчина очень надолго едет в места не столько отдаленные. И там его галантность только ему навредит.
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51
uid-tfwhppoz Войнов 8 минут назад
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да не важно, были несовершеннолетние или нет.
бортпроводинки фиксируют, свидетелей много и все с паспортными данными.
тело по приземлении едет в КПЗ аэропорта.

вы что думаете, нет детей и окей? а всякие там бабули в климаксе? а всякие там девчули начнут своим папикам намекать, что у этого чувака больше?... там скандал будет полюбому.

просто тут история придуманная
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9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
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Вы в своём уме!? Если все шашки расставить на черные клетки, то не хватает именно восемь шашек!
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9k
Vалѣнтиныч 36 минут назад
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Самое правильное решение. Но сначала надо нажать тревожную кнопку, что бы , специально обученные люди , отвезли покупателя в, специально предназначенное, учреждение...
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15k
Типа граф 58 минут назад
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Раз в неделю , но за 75 .
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57k
dima423 Час назад
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а в чем проблема?)) не 127 кубиков же...
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57k
dima423 Час назад
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Хорошо не в центре СИЗО Лефортово)
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Многое скорее всего надумано или просто сочинено. Но вот на счет стрижки, знаете, во многих более менее приличных мужских парикмахерских есть такая услуга как подровнять или как-то так. В общем не полноценная стрижка, а просто привести прическу в надлежащий вид. Когда на работе были строгие требования к одежде и прическе, я ходил раз в неделю. Так вот, если обычная стрижка стоила 1400 рублей, то эта услуга стоила 500. По времени стрижка около часа, "подровнять" примерно 15-20 и даже голову могли помыть за дополнительные 100-150 рублей.
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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