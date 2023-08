На Западе отменили песню группы Queen про "толстозадых девчонок"

«Толстопопых» написал Брайан Мэй в качестве посвящения одному молодому человеку, который питал особую склонность к девушкам с широкими попами. Песня неизменно присутствовала на всех трек-листах Greatest Hits, начиная с самого первого, изданного в 1981 году – рядом с Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now и We Will Rock You.

Издание The Daily Mail полагает, что песня 1978 года могла стать жертвой культуры отмены.