На Западе отменили песню группы Queen про "толстозадых девчонок"

Толерантность в Америке открывает всё новые и новые горизонты. Песня Fat Bottomed Girls («Толстозадые девчонки») исчезла из перевыпущенного Universal Records сборника хитов рок-группы Queen 1981 года для молодёжной аудиоплатформы Yoto.
Хит группы Queen «Толстопопые девчонки» убрали с альбома Greatest Hits.
Сингл 1978 года Fat Bottomed Girls, классика творчества знаменитой группы, любимый поколениями меломанов, необъяснимым образом исчез из новой редакции сборника.
«Толстопопых» написал Брайан Мэй в качестве посвящения одному молодому человеку, который питал особую склонность к девушкам с широкими попами. Песня неизменно присутствовала на всех трек-листах Greatest Hits, начиная с самого первого, изданного в 1981 году – рядом с Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now и We Will Rock You.
Издание The Daily Mail полагает, что песня 1978 года могла стать жертвой культуры отмены.
Видио, теперь бессмертный шлягер слушать не толерантно.
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