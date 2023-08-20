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На Западе отменили песню группы Queen про "толстозадых девчонок"

На Западе отменили песню группы Queen про "толстозадых девчонок"

Автор:
20 августа 2023 23:21
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Fat Bottomed Girls   Queen   Толстозадые девчонки   история   песня   толерантность   
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Толерантность в Америке открывает всё новые и новые горизонты. Песня Fat Bottomed Girls («Толстозадые девчонки») исчезла из перевыпущенного Universal Records сборника хитов рок-группы Queen 1981 года для молодёжной аудиоплатформы Yoto.

Хит группы Queen «Толстопопые девчонки» убрали с альбома Greatest Hits.
Сингл 1978 года Fat Bottomed Girls, классика творчества знаменитой группы, любимый поколениями меломанов, необъяснимым образом исчез из новой редакции сборника.

«Толстопопых» написал Брайан Мэй в качестве посвящения одному молодому человеку, который питал особую склонность к девушкам с широкими попами. Песня неизменно присутствовала на всех трек-листах Greatest Hits, начиная с самого первого, изданного в 1981 году – рядом с Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now и We Will Rock You.

Издание The Daily Mail полагает, что песня 1978 года могла стать жертвой культуры отмены.

Видио, теперь бессмертный шлягер слушать не толерантно.

Источник:

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Метки: Fat Bottomed Girls   Queen   Толстозадые девчонки   история   песня   толерантность   
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8  комментариев
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29k
Ваня Час назад
совсем кукуха поехала там у них...
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3k
Мочи свиней! 8 минут назад
Счастливые обладатели жён-бегемотих оскорблены!
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16k
Shtoppi 41 минуту назад
нация поехавших дебилов.
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2
устал я от вас 43 минуты назад
в 78 в амерке ещё не было настолько толстожопых... либо современные тощие огорчились на то, что в этой песенке нахваливают только толстожопых.
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6k
мемфрид 46 минут назад
А что делать, думаете просто быть поехавшими идиотами? Надо же марку держать)
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5k
S__D Час назад
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10k
Бритва Час назад
доски отменили толстозадых?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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