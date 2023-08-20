Душевные снимки советской деревни, сделанных в 70-е и 80-е годы

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"Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь - как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его - до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными..." Василий Шукшин.
Интересного вам просмотра!
1.
Молодожены и свидетели. Александр Кружков, 1 мая 1978 года, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
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4.
Мацково. Нина Опидович, 10 июля 1976 год, Псковская обл., Себежский р-н, дер. Мацково, из архива Дмитрия Анатольевича Дроздецкого.
5.
Маленький пастух. Неизвестный автор, 1976 - 1978 год, Калининская обл., дер. Берниково, из архива Дениса Тюленева.
6.
«В деревню». С. Жатков, 1980 год, Челябинская обл., Государственный исторический музей Южного Урала.
7.
На лавочке у дома. Неизвестный автор, 1980 - 1982 год, Калининская обл., дер. Берниково, из архива Дениса Тюленева.
8.
«Уборка урожая». Сергей Парамонов, август 1986 года, Куйбышевская обл., Красноярский р-н, колхоз «Россия», с. Шилан, из архива Сергея Парамонова.
9.
Деревенский тренажерный зал. Александр Кружков, 1 июня 1982 года, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
10.
Колхозники. Рустам Мухаметзянов, 1984 год, Татарская АССР, с. Поисево, из архива Рустама Сулеймановича Мухаметзянова.
12.
Крестьянки села Белогородка. Владимир Соколаев, 13 сентября 1979 года, Кемеровская обл., Мариинский р-н, с. Белогородка
13.
Подружки. Марина Колонтаева, февраль - декабрь 1974 года, из архива Николая Викторовича Колонтаева.
14.
«Разливается гармонь». 16 июля 1974 года, Ивановская обл., с. Есиплево, из архива Ксении Александровны Смирновой.
17.
Мацково. Алфредс Аудзеспиедурс, 10 - 11 августа 1975 года, Псковская обл., Себежский р-н, дер., из архива Дмитрия Анатольевича Дроздецкого.
18.
Местные и дачники. Неизвестный автор, 1975 - 1978 год, Калининиская обл., дер. Берниково, из архива Дениса Тюленева.
19.
Во дворе с лошадью. Неизвестный автор, 1975 - 1978 год, Калининская об., дер. Берниково, из архива Дениса Тюленева.
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