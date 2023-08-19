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Юмор чёрный, как твой кофе: 15 странноватых, но смешных комиксов

Юмор чёрный, как твой кофе: 15 странноватых, но смешных комиксов

Автор:
19 августа 2023 12:00
Сообщество : Комиксы
Метки: Странные   Хантер Шайдерер   Юмор   забавно   комикс   не для всех   смешно   черный юмор   
1595
17

Признавайтесь, любите ли вы чёрный юморок? А если немного противный чёрный юморок? Если да, то работы комиксиста Хантера Шайдерера придутся вам точно по душе.

Автор удивительным образом сочетает в своих картинках вполне реальные вещи и подаёт их под соусом тонкого юмора. Ах да, атмосферная стилистика рисовки мало кого оставляет равнодушным. Тот случай, когда вроде и мерзко, но невозможно перестать смотреть 🙂


Летите, маленькие парашютисты!

×
×

Жмяк, жмяк


Ты такой сочный!


Хочешь послушать со мной музыку?

А между тем, как давно вы чистили свои наушники? Уверены, что вы не разбиваете сердечко тому, кто дарит вам радость от прослушивания любимых треков? 🙂


«Эй, Джонни, что с тобой?»


Просто кто-то слишком много ест


«Господи, дай мне знак»


«Эй, Кристофер, хочешь полетать с нами?»

Судя по всему, эта история случилась до знакомства с Венди. Полагаем, Питер и Динь-Динь больше не совершали такую ошибку, как со своим первым другом.


Кто же не любит вечеринки-сюрприз?


Почётный донор

Да залезай же ты обратно!

А это серьёзный вопрос: как покемоны помещаются обратно без подобных вот ситуаций? Вспомните хотя бы зонтик, вытащенный из чехла. У вас хоть раз получилось запихнуть его обратно НОРМАЛЬНО?


Доброе утречко


Все мы с понедельника по пятницу


Предсказатель будущего


Для молодости и красоты


Когда алоэ не сработало

Источник:

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Метки: Странные   Хантер Шайдерер   Юмор   забавно   комикс   не для всех   смешно   черный юмор   
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16k
Alex 2 часа назад
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Сталкер 9 минут назад
Кто ставит подобному плюс?!
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