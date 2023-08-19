Юмор чёрный, как твой кофе: 15 странноватых, но смешных комиксов

Признавайтесь, любите ли вы чёрный юморок? А если немного противный чёрный юморок? Если да, то работы комиксиста Хантера Шайдерера придутся вам точно по душе.
Автор удивительным образом сочетает в своих картинках вполне реальные вещи и подаёт их под соусом тонкого юмора. Ах да, атмосферная стилистика рисовки мало кого оставляет равнодушным. Тот случай, когда вроде и мерзко, но невозможно перестать смотреть 🙂
Летите, маленькие парашютисты!
Жмяк, жмяк
Ты такой сочный!
Хочешь послушать со мной музыку?
А между тем, как давно вы чистили свои наушники? Уверены, что вы не разбиваете сердечко тому, кто дарит вам радость от прослушивания любимых треков? 🙂
«Эй, Джонни, что с тобой?»
Просто кто-то слишком много ест
«Господи, дай мне знак»
«Эй, Кристофер, хочешь полетать с нами?»
Судя по всему, эта история случилась до знакомства с Венди. Полагаем, Питер и Динь-Динь больше не совершали такую ошибку, как со своим первым другом.
Кто же не любит вечеринки-сюрприз?
Почётный донор
Да залезай же ты обратно!
А это серьёзный вопрос: как покемоны помещаются обратно без подобных вот ситуаций? Вспомните хотя бы зонтик, вытащенный из чехла. У вас хоть раз получилось запихнуть его обратно НОРМАЛЬНО?
Доброе утречко
Все мы с понедельника по пятницу
Предсказатель будущего
Для молодости и красоты
Когда алоэ не сработало
Источник:
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