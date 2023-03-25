Симпсоны воссоздают знаменитые фотографии

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Любой известный фотоснимок можно воссоздать с помощью семейства Симпсонов. Не верите? А вот посмотрите!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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