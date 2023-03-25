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Симпсоны воссоздают знаменитые фотографии

Симпсоны воссоздают знаменитые фотографии

Автор:
25 марта 2023 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: the simpsons   Юмор   воссоздание   забавно   знаменитые фото   симпсоны   смешно   фото   
1330
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Любой известный фотоснимок можно воссоздать с помощью семейства Симпсонов. Не верите? А вот посмотрите!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: the simpsons   Юмор   воссоздание   забавно   знаменитые фото   симпсоны   смешно   фото   
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4  комментария
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1k
Афраний 2 часа назад
Про плачущего француза давно известно,что это провожают уходящих из города французских солдат.
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3k
Lejnevo 22 минуты назад

Александр Масляков с молодым Гариком (бульдогом) Харламовым
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5k
Crechet 55 минут назад
На последней фотке - Масляков наказывает Дорохова... )))
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7k
SandMANn 2 часа назад
Я совсем не против этого американава мульти сериала в жанре хи-хи, но тут явно, если не фанодиагноз, то некая зависимость явно.
Вот и Булгаков (пусть даже иносказательно) напоминает
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