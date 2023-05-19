17 остроумных комиксов обо всём на свете

Помимо контекста, хочется отметить уникальную авторскую рисовку в сдержанных тонах, которая не может не радовать. Юмор и эстетика подачи — браво, Антон!

Сегодня предлагаем вам взглянуть на несколько новых работ Гудима.

Тот, кого пропустили на зебре