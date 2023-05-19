17 остроумных комиксов обо всём на свете

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Многим знаком комиксист Gudim (Антон Гудим) благодаря своим весёлым и остроумным работам. В них присутствует не только юмор, но и иронично затрагиваются повседневные ситуации, абсурд которых видишь только глядя со стороны.
Помимо контекста, хочется отметить уникальную авторскую рисовку в сдержанных тонах, которая не может не радовать. Юмор и эстетика подачи — браво, Антон!
Сегодня предлагаем вам взглянуть на несколько новых работ Гудима.
Тот, кого пропустили на зебре
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Против природы не попрёшь
П — поддержка
Итальянская полиция
Чемпион
Что ты такое?!
Баланс
Проиграна битва, но не проиграна война
Часики тикают
Прилетел немного остыть дома
Вот и отпраздновали
Всё встало на свои места
Когда устроил крутую вечеринку
Правильная пицца
Тот, кто тебя не покинет
«Я, знаете ли, и сам немного художник»
Стройка века
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