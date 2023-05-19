FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 119 постов • 35 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Комиксы
17 остроумных комиксов обо всём на свете

17 остроумных комиксов обо всём на свете

Автор:
19 мая 2023 10:45
Сообщество : Комиксы
Метки: Антон Гудим   Гудим   Юмор   забавно   ирония   комикс   фото   
1026
18

Многим знаком комиксист Gudim (Антон Гудим) благодаря своим весёлым и остроумным работам. В них присутствует не только юмор, но и иронично затрагиваются повседневные ситуации, абсурд которых видишь только глядя со стороны.

Помимо контекста, хочется отметить уникальную авторскую рисовку в сдержанных тонах, которая не может не радовать. Юмор и эстетика подачи — браво, Антон!

Сегодня предлагаем вам взглянуть на несколько новых работ Гудима.


Тот, кого пропустили на зебре

×
×

Против природы не попрёшь

П — поддержка

Итальянская полиция

Чемпион

Что ты такое?!

Баланс

Проиграна битва, но не проиграна война

Часики тикают

Прилетел немного остыть дома

Вот и отпраздновали

Всё встало на свои места

Когда устроил крутую вечеринку

Правильная пицца

Тот, кто тебя не покинет

«Я, знаете ли, и сам немного художник»

Стройка века

Вот тут можете посмотреть другие остроумные работы Антона Гудима.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: Антон Гудим   Гудим   Юмор   забавно   ирония   комикс   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
261
ЧЕбуратор 51 минуту назад
В чём "остроумие" данных "шедевров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
BuG 14 минут назад
Такое в реальности один футболист провернул во время штрафного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
а в каком месте смеятся ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SHAGREEN 36 минут назад
Блин, чел, ну как так-то.... Будто инопланетянин пытался имитировать земной юмор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шлагбаумэн 48 минут назад
Итить твою мать, профессор! А остроумие в следующем посте будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

460517



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#в мире#Автовсячина#забавно#подборка#Россия#знаменитости#природа
#Юмор#люди#интересное#животные#история#кино#истории#фильм#шоу бизнес#истории людей
#интересно#Прикол#машина#США#ДТП#позитив#факты#аварии#авто аварии#Еда
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Иллюстратор рисует забавнейшие комиксы о своих котах Иллюстратор рисует забавнейшие комиксы о своих котах Бытовые ситуации с нетипичной стороны: 18 юморных комиксов Бытовые ситуации с нетипичной стороны: 18 юморных комиксов 17 остроумных комиксов, которые вызовут улыбку и поднимут настроение 17 остроумных комиксов, которые вызовут улыбку и поднимут настроение Что бы животные сказали, если бы умели говорить: 18 уморительных комиксов Что бы животные сказали, если бы умели говорить: 18 уморительных комиксов Когда самоирония – твоё второе имя. Или даже первое Когда самоирония – твоё второе имя. Или даже первое

На что жалуетесь?

Вернуться