17 простых и забавных комиксов, где весь юмор понятен и без слов

Ещё и делать это невероятно остроумно. Его работы не нуждаются в словах и переводе, весь юмор понятен и без реплик. Предлагаем и вам взглянуть на очень короткие комиксы Карло Фердона, от которых поднимается настроение и улыбка возникает сама собой.

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