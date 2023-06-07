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17 простых и забавных комиксов, где весь юмор понятен и без слов

17 простых и забавных комиксов, где весь юмор понятен и без слов

Автор:
07 июня 2023 08:59
Сообщество : Комиксы
Метки: Карло Фердон   Прикол   Юмор   без слов   забавно   комикс   
1411
19

Чилийский карикатурист Карло Фердон обладает невероятным даром смотреть на привычные вещи под совершенно особым углом.

Ещё и делать это невероятно остроумно. Его работы не нуждаются в словах и переводе, весь юмор понятен и без реплик. Предлагаем и вам взглянуть на очень короткие комиксы Карло Фердона, от которых поднимается настроение и улыбка возникает сама собой.


Страйкбол

×
×

Ну мааам!

Потому что для мам мы всегда дети.


Так всё и было


Татуировщик


Случай на остановке


Романтика


Аудитория оценила

Когда приходится подстраиваться под современные реалии.


Разговоры о вечном


Эй!


Любовь слепа

Будем честны, иногда Купидон так и работает.


Проблемы жирафов


Как рождаются идеи


В чём же проблема?

Кошачий рай

Кажется, он не очень хорош в пении

Когда не нужен ни кнут, ни пряник.


Кому-то предстоит много работы


В одно ухо влетело, в другое вылетело

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Метки: Карло Фердон   Прикол   Юмор   без слов   забавно   комикс   
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3  комментария
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15k
Smiley 42 минуты назад
Какляки-маляки вижу, а юмор будет в другом посте?
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7k
newegg 12 минут назад
Дурик, комиксы где?
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15k
Smiley 41 минуту назад
И, кстати, комикс - это издание, в котором история рассказывается с помощью рисунков и сопровождающего их текста , а не одна (!!!) картинка.
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