17 простых и забавных комиксов, где весь юмор понятен и без слов

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Чилийский карикатурист Карло Фердон обладает невероятным даром смотреть на привычные вещи под совершенно особым углом.
Ещё и делать это невероятно остроумно. Его работы не нуждаются в словах и переводе, весь юмор понятен и без реплик. Предлагаем и вам взглянуть на очень короткие комиксы Карло Фердона, от которых поднимается настроение и улыбка возникает сама собой.
Страйкбол
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Ну мааам!
Потому что для мам мы всегда дети.
Так всё и было
Татуировщик
Случай на остановке
Романтика
Аудитория оценила
Когда приходится подстраиваться под современные реалии.
Разговоры о вечном
Эй!
Любовь слепа
Будем честны, иногда Купидон так и работает.
Проблемы жирафов
Как рождаются идеи
В чём же проблема?
Кошачий рай
Кажется, он не очень хорош в пении
Когда не нужен ни кнут, ни пряник.
Кому-то предстоит много работы
В одно ухо влетело, в другое вылетело
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