Приколы с именами и фамилиями, которые их владельцы не забудут никогда

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Казалось бы, что сложного, выговорить чьё-то имя. Но даже самые простые и знакомые сочетания порой превращаются в эпичную комедию. Герои нашей подборки поделились шутками, связанными с именами, отчествами и фамилиями.
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А вы знаете приколы подобные с именами?
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- дети, я ваша новая воспитательница, меня зовут Жанна Геннадьевна.
Детский голосок:
- Жадина Говядина?
- О как, - только и сказал я, прочитав табличку. (с)
Новая воспитательница детского сада Виолетта Валерьевна уже в конце первого рабочего дня согласилась, что ее зовут Фиолетовое Варенье.
Я воспитатель, Елена Геннадьевна. Была Телегой Геннадьевной, Гиеной Гадиевной...
У нас в саду была Светлана Скотиновна, а не Константиновна.
А меня дети на практике в школе назвали Юлия Чесаловна (Вячеславовна я).
У моего сына Марина Валерьевна очень долго была Малиной Вареньевной.
Полина Виптравна, Елена Петроевна, Анастасия Падловна.
Физрук Виктор Мирославович 2 сентября разрешил первоклашкам называть себя по имени просто Виктор. После услышанного за день: Мимосралович, Милосралович, Малосралович...
Мой старший сын в трёхлетнем возрасте очень рассердил свою воспитательницу, называя её не Анна Николаевна, а Ана Акаяная! Мне был выговор и задание за неделю искоренить ругательство!
Нашу бабушку в садике дети называли Любивна Говядьевна (Людмила Геннадьевна).
У нас в музыкалке учительницу по сольфеджио звали Эльза Петровна Мельшиян. Так мы - добрые детки - звали её Гильза Патроновна Меньшевик!
У нас была Антонина Павловна, дети называли её Витамина Павловна.
У нас в детском центре работала Галина Арефьевна, так дети звали её Горилла Ореховна.
Вакатиривна Варенивна.
Руководитель цирковой студии Данил Оскарович махом у нас стал Давилом Оскаловичем.
Мою первую учительницу зовут Анна Ивановна, и некоторые в классе называли ее Анна Ванна.
У дочки воспитательница в саду, звали Алие Надировна. Дочь не могла выговорить отчество и называла её Алие Надереве.
Наша воспитательница Евгения Алексеевна на самом деле просто Евсеевна!
В саду логопед Алевтина Леонидовна, племяшка ее зовет Интима Гнидовна.
В начальной школе был учитель физкультуры, его зовут Исмаил Исхакович. Дети звали его Измогилы Скакович.
Светлана Никифоровна была Сметаной Никифировной.
А я - АнастаСИСЯ Тепановая ( Анастасия Степановна).
У нас была воспитатель Надежда Антоновна, сын называл её Одежда Антоновна.
Тренер по плаванью Тамара Порфирьевна - дети окрестили Портфельевна.
Когда то давно был в лагере вожатый - Михаил Петрович. Звали его Метр Пихалыч или Пихал Метрович.
Меня один мальчик называл Гиена Лентиновна (Евгения Валентиновна).
Наш физик был Зуфар Гумарович. Для нас - Зефир Кефирович.
Тетя работала воспитателем в детсаду - Валентина Гавниновна (Гавриловна).
А меня дети звали ВалеКтиновна Павловна.
У нас в саду воспитатель Владимир Петрович, сын, когда только пришёл, называл его Вадим Питон.
А я сейчас Аталья Агеевна (Наталья Евгеньевна).
Мой Елену Олеговну называет Лего Олеговна.
У нас был учитель Вагиф Насибович, мы его звали между собой Нарцисс Васильевич, он знал, не обижался.
В садике у дочери Альбина Эдуардовна, с лёгкой руки моей дочери стала Абина Адувантовна.
У знакомой у дочи воспитательница Каролина Васильевна. Она её называет Королева Красивая. Малая любимца у неё.
Я вообще Елена Владимировичнавна.
У дочери в саду воспитатель Элина Флюровна долго была Еленой Хрюновной.
У меня дочка говорит: Снежана Вадировна (Владимировна).
А меня зовут ребятишки Малиной Вининтиновной (Марина Валентиновна).
У нас был учитель физики Севан Ерванович. Даже учителя называли его Сервант Диваныч.
У нас была Милентина Ипатьева - Ипатина Милипатьевна.
Меня называли Илиной Падловной (Ирина Павловна).
У нас в саду работала Татьяна Говниловна.
Ика Ика Икалаич - Энрике Николаевич, тренер по плаванью.
У меня дочка звала музыкального работника в саду Одежда Петровина (Надежда Петровна).
А я Виолетта Гаврииловна, так во втором классе, когда была на практике, дети как только не называли. Больше всего запомнилась Виолетта Горилловна.
Людмила Александровна у нас была Людина Ассаная.
Воспитательницу звали Светлана Александровна, но дети звали ее Липисандровна.
А меня мои малыши называли Папановна (Любовь Степановна).
У 3 моих детей первая воспитательница (с 2 до 4 лет) была Ирина Иосифовна. Все трое (в разное время, и не только они) называли ее одинаково: Иина Осиная (ударение в отчестве на первый слог).
Наша воспитательница - Людмила Юрьевна, сын называл ее Лунная Лунная.
А у меня дочка называла Тамара Хлебовна (Тамара Глебовна).
Изабелла Михайловна стала Изабыла Нахала. Ну а Пётр Николаевич стал Петром Негодяичем.
В моем детском саду логопеда звали Марина Валерьевна. И если ты смог чётко выговорить её имя, то логопед тебе больше не требовался.
День сегодня праздничный у студентки Гладьевой,
Обученье в колледже завершила в срок.
Будут звать по отчеству Жанною Геннадьевной,
В детский сад отправится юный педагог.
В группе дети славные обступили Гладьеву.
Как приятен преданный педагогу взор!
Я теперь тут главная, Жанна я, Геннадьевна.
Жадина Говядина! повторяет хор.
Е. Толоконникова
скопипи.3.ж.е.н.о атседава: https://allforchildren.ru/humour/teacher_io.phphttps://allforchildren.ru/humour/teacher_io.php
Мы, нижеподписавшиеся сотрудники, просим Вас запретить начальнику нашего отдела Дорасову Петру Ивановичу при подписании документов ставить инициалы перед фамилией,- очень обидно получать письма с подписью нач. отдела П.И. Дорасов.
А нех....р вы...бываться!
Имена нужны понятные и произносимые.
Есть у меня друг азербайджанец, когда я с ним знакомился, он представился как Рома, ну и другие его также звали. Лишь спустя какое-то время я узнал, что на самом деле его зовут Рамик. Сам он говорит, что Рома проще для запоминания и представляется так для простоты.
Есть у меня еще один друг которого я знаю почти с детства, он правда старше меня лет на 10 +/- год. Так вот я его всегда знал как Дмитрия Михайловича. Отца я его никогда не видел, впрочем не уверен, что видел он сам. И тут пару лет назад выяснилось что у него татарские корни и отца звали что-то вроде Муллахаммат или Муллахмет, ну и отчество соответственное. Работает он учителем физ-ры, дети естественно его знают как Михайловича и никак иначе.
Ну и напоследок. Снимал я квартиру и хозяйку звали Нияра Магамадалиевна. Первое время, когда звонил ей, отчество читал с бумажки.
Кто кропит, набравши в рот
Кудреватые Митрейки,
Мудреватые Кудрейки
Кто их, к черту, разберет!
(не помню откуда)
NB!!! Стих строго 40+
- Алло?
- Банк Возрождение, Ёжиков слушает!
Любил, гуляя по Красной площади, ментам показывать паспорт, выданный Московским сельсоветом...
В локальном офисе турфирмы, находящемся в гостинице "Космос", работала менеджер по фамилии Лось. Когда она звонила в главный офис турфирмы, то сообщала секретарю приятным женским голосом: "...говорит Лось из Космоса..."
Соответственно, дети и внуки могут сохранить фамилию и изначальный прикол исчезает