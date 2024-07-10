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Приколы с именами и фамилиями, которые их владельцы не забудут никогда

Приколы с именами и фамилиями, которые их владельцы не забудут никогда

Автор:
10 июля 2024 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Странные   забавно   коверкать имя   перепутали   приколы с именами   смешные фамилии   
9111
14

Казалось бы, что сложного, выговорить чьё-то имя. Но даже самые простые и знакомые сочетания порой превращаются в эпичную комедию. Герои нашей подборки поделились шутками, связанными с именами, отчествами и фамилиями.

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А вы знаете приколы подобные с именами?

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Метки: Странные   забавно   коверкать имя   перепутали   приколы с именами   смешные фамилии   
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82  комментария
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11k
sedoisever 16 часов назад
Вот и настали времена, когда в головах не Одиссея, а Симпсоны...
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104
Frollena 47 минут назад
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386
Bazan Час назад
Лену Головач жалко больше всего...
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7k
Александр 2 часа назад
меня зовут Александр Леонидович. у нас в отделе 3 человека и все тро Александры
чтоб не путаться решили друг друга по отчеству звать, благо у всех разные) шеф меня упорно называет Сергей Валентинович) не, я еще могу понять Леонидыч-Валентиныч +/- лапоть похоже, можно ошибиться, но, бля, как можно постоянно путать имена Александр и Сергей?
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10k
Nero 4 часа назад
В детском саду:
- дети, я ваша новая воспитательница, меня зовут Жанна Геннадьевна.
Детский голосок:
- Жадина Говядина?
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3k
Replicant 9 часов назад
...С другой привычная уже клетка-дежурка, рядом с ней дверь с табличкой: "Комендант комплекса. Оразбердыев Нурберды Овесдурдыевич".
- О как, - только и сказал я, прочитав табличку. (с)
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71k
Иван 10 часов назад
Был знаком по работе с замечательной девушкой с веселой фамилией Гроб. Все шутили, что в конце-концов она выйдет замуж и поменяет на какую-нибудь более позитивную. Поменяла. Теперь она Могила.
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2k
s59469 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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642
Геннадий Хамидулин 12 часов назад
В классе у нас были две подружки.....Лядкина и Ананкина.......Без буквы " Б " ну ни как не обходились.......
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4k
Dimon_ 12 часов назад
Как дети слышат имена и отчества учителей и воспитателей

Новая воспитательница детского сада Виолетта Валерьевна уже в конце первого рабочего дня согласилась, что ее зовут Фиолетовое Варенье.

Я воспитатель, Елена Геннадьевна. Была Телегой Геннадьевной, Гиеной Гадиевной...

У нас в саду была Светлана Скотиновна, а не Константиновна.

А меня дети на практике в школе назвали Юлия Чесаловна (Вячеславовна я).

У моего сына Марина Валерьевна очень долго была Малиной Вареньевной.

Полина Виптравна, Елена Петроевна, Анастасия Падловна.

Физрук Виктор Мирославович 2 сентября разрешил первоклашкам называть себя по имени просто Виктор. После услышанного за день: Мимосралович, Милосралович, Малосралович...

Мой старший сын в трёхлетнем возрасте очень рассердил свою воспитательницу, называя её не Анна Николаевна, а Ана Акаяная! Мне был выговор и задание за неделю искоренить ругательство!

Нашу бабушку в садике дети называли Любивна Говядьевна (Людмила Геннадьевна).

У нас в музыкалке учительницу по сольфеджио звали Эльза Петровна Мельшиян. Так мы - добрые детки - звали её Гильза Патроновна Меньшевик!

У нас была Антонина Павловна, дети называли её Витамина Павловна.

У нас в детском центре работала Галина Арефьевна, так дети звали её Горилла Ореховна.

Вакатиривна Варенивна.

Руководитель цирковой студии Данил Оскарович махом у нас стал Давилом Оскаловичем.

Мою первую учительницу зовут Анна Ивановна, и некоторые в классе называли ее Анна Ванна.

У дочки воспитательница в саду, звали Алие Надировна. Дочь не могла выговорить отчество и называла её Алие Надереве.

Наша воспитательница Евгения Алексеевна на самом деле просто Евсеевна!

В саду логопед Алевтина Леонидовна, племяшка ее зовет Интима Гнидовна.

В начальной школе был учитель физкультуры, его зовут Исмаил Исхакович. Дети звали его Измогилы Скакович.

Светлана Никифоровна была Сметаной Никифировной.

А я - АнастаСИСЯ Тепановая ( Анастасия Степановна).

У нас была воспитатель Надежда Антоновна, сын называл её Одежда Антоновна.

Тренер по плаванью Тамара Порфирьевна - дети окрестили Портфельевна.

Когда то давно был в лагере вожатый - Михаил Петрович. Звали его Метр Пихалыч или Пихал Метрович.

Меня один мальчик называл Гиена Лентиновна (Евгения Валентиновна).

Наш физик был Зуфар Гумарович. Для нас - Зефир Кефирович.

Тетя работала воспитателем в детсаду - Валентина Гавниновна (Гавриловна).

А меня дети звали ВалеКтиновна Павловна.

У нас в саду воспитатель Владимир Петрович, сын, когда только пришёл, называл его Вадим Питон.

А я сейчас Аталья Агеевна (Наталья Евгеньевна).

Мой Елену Олеговну называет Лего Олеговна.

У нас был учитель Вагиф Насибович, мы его звали между собой Нарцисс Васильевич, он знал, не обижался.

В садике у дочери Альбина Эдуардовна, с лёгкой руки моей дочери стала Абина Адувантовна.

У знакомой у дочи воспитательница Каролина Васильевна. Она её называет Королева Красивая. Малая любимца у неё.

Я вообще Елена Владимировичнавна.

У дочери в саду воспитатель Элина Флюровна долго была Еленой Хрюновной.

У меня дочка говорит: Снежана Вадировна (Владимировна).

А меня зовут ребятишки Малиной Вининтиновной (Марина Валентиновна).

У нас был учитель физики Севан Ерванович. Даже учителя называли его Сервант Диваныч.

У нас была Милентина Ипатьева - Ипатина Милипатьевна.

Меня называли Илиной Падловной (Ирина Павловна).

У нас в саду работала Татьяна Говниловна.

Ика Ика Икалаич - Энрике Николаевич, тренер по плаванью.

У меня дочка звала музыкального работника в саду Одежда Петровина (Надежда Петровна).

А я Виолетта Гаврииловна, так во втором классе, когда была на практике, дети как только не называли. Больше всего запомнилась Виолетта Горилловна.

Людмила Александровна у нас была Людина Ассаная.

Воспитательницу звали Светлана Александровна, но дети звали ее Липисандровна.

А меня мои малыши называли Папановна (Любовь Степановна).

У 3 моих детей первая воспитательница (с 2 до 4 лет) была Ирина Иосифовна. Все трое (в разное время, и не только они) называли ее одинаково: Иина Осиная (ударение в отчестве на первый слог).

Наша воспитательница - Людмила Юрьевна, сын называл ее Лунная Лунная.

А у меня дочка называла Тамара Хлебовна (Тамара Глебовна).

Изабелла Михайловна стала Изабыла Нахала. Ну а Пётр Николаевич стал Петром Негодяичем.

В моем детском саду логопеда звали Марина Валерьевна. И если ты смог чётко выговорить её имя, то логопед тебе больше не требовался.

День сегодня праздничный у студентки Гладьевой,
Обученье в колледже завершила в срок.
Будут звать по отчеству Жанною Геннадьевной,
В детский сад отправится юный педагог.
В группе дети славные обступили Гладьеву.
Как приятен преданный педагогу взор!
Я теперь тут главная, Жанна я, Геннадьевна.
Жадина Говядина! повторяет хор.
Е. Толоконникова

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31k
Aqueronte 12 часов назад
Блин, ясен пень, какие то редкие и непривычные нашему слуху фио мы будем коверкать.
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5k
Очень Злой 12 часов назад
Евгений Банько и Бородач Лена-классика
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9k
МБР 12 часов назад
вывод!
А нех....р вы...бываться!
Имена нужны понятные и произносимые.
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1k
Polotenchick 13 часов назад
Из личного.
Есть у меня друг азербайджанец, когда я с ним знакомился, он представился как Рома, ну и другие его также звали. Лишь спустя какое-то время я узнал, что на самом деле его зовут Рамик. Сам он говорит, что Рома проще для запоминания и представляется так для простоты.
Есть у меня еще один друг которого я знаю почти с детства, он правда старше меня лет на 10 +/- год. Так вот я его всегда знал как Дмитрия Михайловича. Отца я его никогда не видел, впрочем не уверен, что видел он сам. И тут пару лет назад выяснилось что у него татарские корни и отца звали что-то вроде Муллахаммат или Муллахмет, ну и отчество соответственное. Работает он учителем физ-ры, дети естественно его знают как Михайловича и никак иначе.
Ну и напоследок. Снимал я квартиру и хозяйку звали Нияра Магамадалиевна. Первое время, когда звонил ей, отчество читал с бумажки.
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252
A A Polotenchick 12 часов назад
Со мной на шахте два брата татарина работали Асхат и Фархад, соответственно Саша и Фёдор.
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50k
consul1970 13 часов назад
Кто стихами льет из лейки,
Кто кропит, набравши в рот
Кудреватые Митрейки,
Мудреватые Кудрейки
Кто их, к черту, разберет!
(не помню откуда)
NB!!! Стих строго 40+
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8k
a6m5 13 часов назад
Американского президента зовут Джобидон. Видимо, он родом из Таджикистана.
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2k
Олег 13 часов назад
У меня отчество Яковлевич. После развала союза начали активно русский язык заменять на украинский. Начали естественно с документов. Теперь в документах моё отчество значилось Якович (Яковыч). Одногруппница заполняя документы и увидив моё отчество с ужасом в голосе спросила, "Твоего отца ,что зовут Як?".
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3k
Dmitry Tarasov 13 часов назад
Ну... старое:
- Алло?
- Банк Возрождение, Ёжиков слушает!
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6k
Василий 13 часов назад
Как-то рассказывал коллегам в прокуратуре, что был у нас майор по фамилии Спасибо. Они умопомрачительно начали ржать. Я спрашиваю, почему. Говорят от них 2 месяца назад перевелся майор Пожалуйста.
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924
zu4ara 14 часов назад
Комментарий к фото

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252
A A 14 часов назад
В армии служил с парнем, он татарин и проживал в Москве. Так у него в трех документах разное отчество было. Два документа сам видел! И так в паспорте указано - Салихзянович, в военном - Салихович, и в комсомольском - Салихардович.
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252
A A Egoro 5 часов назад
Всё правильно. Паспорт оформляли по свидетельству о рождении. А комсомольский выдавали в школе. И оформить его могли девочки из старших классов с красивым почерком.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1804 поста (1755 в горячем)

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