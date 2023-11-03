Неравнодушный мужчина спас обезьянку

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Мужчина пришёл на помощь маленькой обезьянке, застрявшей в сетке. Сородичи малыша внимательно следили за спасательной операцией и переживали за него.
Мир не без добрых людей.
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