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Неравнодушный мужчина спас обезьянку

Неравнодушный мужчина спас обезьянку

Автор:
03 ноября 2023 11:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   Спасение   добро   животные   обезьяна   
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Мужчина пришёл на помощь маленькой обезьянке, застрявшей в сетке. Сородичи малыша внимательно следили за спасательной операцией и переживали за него.

Мир не без добрых людей.

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Метки: Видео   Индия   Спасение   добро   животные   обезьяна   
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4  комментария
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10k
Алексей 2 часа назад
А сеть то у них не зря натянута была,с такой бандой в округе спать не придется,совсем
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9k
Роман Полчаса назад
Пожалуй я больше не буду жаловаться на своих соседей ))) Уж лучше так, чем как на видео
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37k
Алексей 48 минут назад
только не обрезанье, только не обрезанье...
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77k
Viktor 2 часа назад
Представляю как им живётся - ничего не оставить, ничего не положить, всюду решётки и сетки!
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Fidel

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