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Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку

Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку

Автор:
16 января 2024 09:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Питер   Спасение   добро   животные   кошка   лед   
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Несчастное животное упало на лед реки Охты. Малышка больше часа ползла к берегу, звала на помощь. И дозвалась — ее заметила женщина и вызвала спасателей.

В Петербурге черная кошка упала на лед реки Охта. К волонтерам «Кошкиспас» обратилась женщина, которая сначала видела кошку на Ириновском мосту. Хотела ее покормить, поэтому побежала в ближайший магазин. А когда вернулась – усатая была уже на льду. Пушистику было очень плохо, от любого движения она кричала. Поэтому помощь нужна была срочно. Женщина сразу сказала, что заберет черную красотку к себе после спасения.

- Кошка была полностью мокрой. Она кошмарно замерзла. Ее возили по ветеринарным клиникам. Сейчас она находится в стационаре. У нее найден калицивирус FCV, поэтому требуется лечение, - говорится в сообщении пресс-службы «Кошкиспаса».



Сейчас самое страшное для кошечки уже позади. Из стационара ее ждет новая хозяйка, которая спасла питомицу. Ветеринары делают все, чтобы красотка поскорее выздоровела и переехала в свой новый дом.

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Метки: Видео   Питер   Спасение   добро   животные   кошка   лед   
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3  комментария
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5k
foggen2 6 минут назад
Мальчик,43 годика.Слёзы на глазах от этой доброй новости.
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51k
Aleksandr 8 минут назад
судя по морде это скорее кот, а не кошка...
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13
Рома 9 минут назад
1000 грехов снимется этим людям !
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