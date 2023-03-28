Пользователи показали свои первые духи

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В Твиттере Юлия Ляшева подняла тему про первые духи. Пользователи начали вспоминать, кто им их подарил, где они были куплены, наполняя комментарии ностальгией. Пост собрал почти 400 тыс. просмотров и более 600 комментариев.
1. Тема оказалась настолько актуальной для парней и девушек, что все начали искать фото своих первых духов
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А вы помните свои первые духи?
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