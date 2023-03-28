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Пользователи показали свои первые духи

Пользователи показали свои первые духи

Автор:
28 марта 2023 09:49
Сообщество : Истории
Метки: воспоминания   духи   из прошлого   интересно   какие у вас первые духи   первые духи   фото   
1764
16

В Твиттере Юлия Ляшева подняла тему про первые духи. Пользователи начали вспоминать, кто им их подарил, где они были куплены, наполняя комментарии ностальгией. Пост собрал почти 400 тыс. просмотров и более 600 комментариев.

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А вы помните свои первые духи?

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Метки: воспоминания   духи   из прошлого   интересно   какие у вас первые духи   первые духи   фото   
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31  комментарий
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8k
Пуриц Жорж 3 часа назад
86 год
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17k
Николай 2 минуты назад
Вот этим - я бы и сейчас пользовался .
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
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30k
koleos72 43 минуты назад
Мне от бати такой достался. А после службы пользовался adidas. Был такой карманный вариант с пульверизатором, как зажигалка размером, в кармашек джинсов как раз влазил. Фотку не нашёл
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29k
Ego sum qui sum 55 минут назад
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1k
xannar Час назад
Не пользовалась духами, потому что в целом не очень нравится любой резко выраженный, навязчивый запах. Пока не наткнулась на Shafali в Ив роше - это был просто волшебный аромат, любовь с первого нюха ))) Покупать было дорого, растягивала каждый флакончик как могла. А потом их сняли с производства и я опять перестала пользоваться духами, потому что сколько ни пыталась что-то похожее подобрать - всё не то.
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2k
DHC Час назад
Девченки в школе на 23.02 подарили.
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657
figurist Час назад
как щас помню, зашел в магазин на тверской и купил
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14k
banzai7 2 часа назад
Первый парфюм, который помню:
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9k
Мариус 2 часа назад
Kenzo Jungle примерно в 2000 году
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59k
pynh 2 часа назад
Первые духи они такие.
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2k
Pioner76 2 часа назад
В середине 90-х это была бомба.
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17k
тов.Suhov 2 часа назад
Запах моей юности.
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79
Boka тов.Suhov 2 часа назад
о да! спасибо что напомнили
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7k
Hocico 2 часа назад
Kenzo Air, причем не сказать, что он по-настоящему нравился, но за лето и осень флакон относил. Классе в 10 или 11, кажется, было. Ниши тогда и близко не было, выбор стоял не богатый.

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7k
Hocico 2 часа назад
Kenzo Air, причем не сказать, что он по-настоящему нравился, но за лето и осень флакон относил. Классе в 10 или 11, кажется, было. Ниши тогда и близко не было, выбор не сказать, что стоял богатый.
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4k
Enigma Kuutar 3 часа назад
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0
Александра 3 часа назад
BEAUTIFUL By Estée Lauder Women's Eau de Parfum Spray мои первые. это было в 90-е, когда вместо з/п выдавали все подряд.
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2k
Vovan Petroff 3 часа назад
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2k
Оксид Бетона 3 часа назад
Цитрон, одеколон "Тройной", лосьон "Огуречный" - самое питебельное было. Ещё освежитель воздуха "До-Ре-Ми" - в пиво или лимонад пшикали.
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79
Boka 3 часа назад
Первые скорей всего были мамины, а первые свои - Jontue Revlon. Божечки, какой аромат! У меня до сих пор жив флакон с остатком))
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4k
Денис 3 часа назад
В школе подарили на 23 февраля. 99 или 98 год.
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