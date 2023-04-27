До и после макияжа: преображение женщин в возрасте

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Макияж - палочка-выручалочка для женщин всех возрастов. Благодаря тону для лица, туши и помаде можно преобразиться за 5 минут. Почему бы не подчёркивать достоинства даже в пожилом возрасте?
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Так вот для женщин очень важно оставаться привлекательными для самих себя, а возраст не помеха
Конечно, перебарщивать со слишком яркими оттенками не стоит, но лёгкий румянец и красивый цвет лица ещё никого не портил
Кто-то считает, что пожилым уже не нужно приводить себя в порядок, ведь годы берут своё, но это не так
Женщины после 70 только расцветают, когда видят результат после макияжа
Однако мастерам макияжа нужно быть аккуратными, ведь требуется сноровка, опыт и видение, позволяющее подчеркнуть достоинства женщины, а не сделать морщины ещё заметнее
Порой один яркий штрих - помада - сразу меняет всё
Перед вами деликатные преображения, на которые приятно смотреть
Не всегда подчёркивать глаза - хороший способ их выделить, так ещё прибавить с десяток лет можно
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