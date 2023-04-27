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До и после макияжа: преображение женщин в возрасте

До и после макияжа: преображение женщин в возрасте

Автор:
27 апреля 2023 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   до и после макияжа   женщины и косметика   макияж   преображение   фото   
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Макияж - палочка-выручалочка для женщин всех возрастов. Благодаря тону для лица, туши и помаде можно преобразиться за 5 минут. Почему бы не подчёркивать достоинства даже в пожилом возрасте?

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Так вот для женщин очень важно оставаться привлекательными для самих себя, а возраст не помеха

Конечно, перебарщивать со слишком яркими оттенками не стоит, но лёгкий румянец и красивый цвет лица ещё никого не портил

Кто-то считает, что пожилым уже не нужно приводить себя в порядок, ведь годы берут своё, но это не так

Женщины после 70 только расцветают, когда видят результат после макияжа

Однако мастерам макияжа нужно быть аккуратными, ведь требуется сноровка, опыт и видение, позволяющее подчеркнуть достоинства женщины, а не сделать морщины ещё заметнее

Порой один яркий штрих - помада - сразу меняет всё

Перед вами деликатные преображения, на которые приятно смотреть

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Метки: до и после   до и после макияжа   женщины и косметика   макияж   преображение   фото   
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Shtoppi Полчаса назад
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16k
Alex 38 минут назад
До и после макияжа дядьки в возрасте))))
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