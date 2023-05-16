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Как борода меняет мужчин: 25 фотографий до и после

Как борода меняет мужчин: 25 фотографий до и после

Автор:
16 мая 2023 12:02
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: борода   бородач   бородачи   внешность   до и после   мужественность   отращивание бороды   преображение   
1876
26

Мода на бороды, вернувшаяся в последние годы, пока стойко держит свои позиции и не собирается никуда уходить. Да и зачем? Достаточно посмотреть на эти снимки, чтобы увидеть, как заметно борода украшает, превращая зелёного юнца в зрелого мужчину.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: борода   бородач   бородачи   внешность   до и после   мужественность   отращивание бороды   преображение   
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18  комментариев
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1k
tonic_guru Час назад
Нашествие дровосеков:))))
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8k
Роман 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Lena 4 минуты назад
В общем, тут как с женщинами - прежде чем начать отношения(любые, хоть просто сексуальные) - нужно женщину умыть. А у мужчины сбрить бороду - потому что там может оказаться совсем не то лицо, которые ты себе представляешь.
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25k
Slawa49 16 минут назад
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16k
Голос Вселенной 17 минут назад
Пришел мужик домой. Позвал жену. Раздел ее полностью. Поставил перед зеркалом на голову. Раздвинул ноги и приложил подбородок к промежности. Посмотрел в зеркало и сказал... "А что, норм! Правильно мужики сказали, мне борода бы пошла!"...
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6k
vasilykopkov 19 минут назад
Ну, спорный вопрос. Кому-то идёт, кому-то - нет.
Некоторые как выглядели *идорами, так и выглядят...
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2k
OporosSkota Полчаса назад
За исключением пары фоток, какое-то сплошное гомогейство... Хотя, многие стали выглядеть красивше с бородой. А я с бородой страшный дядька, а без - пупсик.
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107k
parallax Полчаса назад
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1k
И так сойдёт 39 минут назад
Ага, именно борода делает из юнца мужчину, больше же не чему
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7k
Компьютер DELL монитором 45 минут назад
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1k
Просто прохожий 46 минут назад
Особенно впечатляет когда они жрут или чухаются. Хотя допускаю что для маскировки физического дефекта борода нужна(но это единичные случаи). Жаль что борода не скрывает недостаток развития мозга.
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129
grigorenko vladislav 49 минут назад
Подумаешь, бороду отрастили! И чо? Вон некоторые себе х@й отрастить пытаются. Даже бабы. Но мы-то знаем!
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17k
Александр Сучков 57 минут назад
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