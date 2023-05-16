Как борода меняет мужчин: 25 фотографий до и после

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Мода на бороды, вернувшаяся в последние годы, пока стойко держит свои позиции и не собирается никуда уходить. Да и зачем? Достаточно посмотреть на эти снимки, чтобы увидеть, как заметно борода украшает, превращая зелёного юнца в зрелого мужчину.
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2. «С 2014 по 2020 год. Я потерял ногу, но приобрёл бороду. Начал чувствовать себя более позитивно и оптимистично, чем когда-либо раньше»
8. «До и после того, как компания UPS, в которой я работаю, сняла запрет на ношение бороды»
12. «У меня выпадали волосы и это очень портило настроение. Я решил отрастить бороду и начать бриться наголо. Рекомендую всем для повышения самооценки»
16. «Я 33-летний учитель математики. Решил побрить голову наголо и отрастить небольшую бородку, потому что устал переживать из-за своих залысин»
23. «Я ровно 5 лет назад и я сегодня. Отрастил бороду, похудел и стал увереннее в себе. Решение отрастить бороду 2 года назад было очень правильным»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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