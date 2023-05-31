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Длинные или короткие: 13 девушек, которые решились побриться наголо

Длинные или короткие: 13 девушек, которые решились побриться наголо

Автор:
31 мая 2023 11:02
Метки: бритые девушки   до и после   женщины   побрилась   прически   сравнения   стрижка   
876
13

В обществе существует негласное правило, что у девушки должны быть длинные волосы. Однако красотки из нашего поста решили идти против системы. Они коротко подстриглись - и ни о чём не жалеют.

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А вам нравятся длинные или короткие волосы у девушек?

Источник:

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Метки: бритые девушки   до и после   женщины   побрилась   прически   сравнения   стрижка   
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53k
dima423 58 минут назад
ну и дуры)
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414
Алекс Янгель 58 секунд назад
Кажется кольцо в носу коротит последние извилины мозга , от сюда этот лютый треш , с прическами, типичные портреты феминисток. (нейросеть именно так и нарисует)
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14k
Мистер Фикс 6 минут назад
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16k
Колька Валеркин сын 9 минут назад
Женщины на голо стригуться только в двух случаях: либо онкология, либо конченная идиотка которая хочет быть не как все.
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14k
FatZilla 10 минут назад
Я сексист, люблю длинные волосы у девушек. Коса - девичья краса ))) Ниже попы чтобы желательно спускалась. Распустит такая девчуля косу, положит голову тебе на грудь и это пушистое облако тебя всего покрывает. Приятно )))

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28k
Serg2001 Полчаса назад
Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, но, как по мне, такая короткая стрижка это сразу минус 100 от женственности. А еще обратил внимание, что у половины этих фройляйн из носа какие-то козявки железные торчат (извиняюсь за вульгаризм). Не знаю, говорит ли это о чем-либо... Наверное, о стремлении экспериментировасть с внешностью. Но я почему-то сразу деревенского быка вспоминаю с его кольцом в носу... Ничего не могу с собой поделать...)
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962
ruslan d 47 минут назад
Да и так и так хорошо , если голова красивая
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1k
Aleksandr 49 минут назад
Конечно все довольны, ведь она не скажет какая же я дура.
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Спелая кукурузинка

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