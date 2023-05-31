Длинные или короткие: 13 девушек, которые решились побриться наголо

876
13
В обществе существует негласное правило, что у девушки должны быть длинные волосы. Однако красотки из нашего поста решили идти против системы. Они коротко подстриглись - и ни о чём не жалеют.
×
×
"Считаю, что каждая женщина хотя бы раз в жизни должна коротко подстричься. Я себя чувствую так даже увереннее"
А вам нравятся длинные или короткие волосы у девушек?
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама