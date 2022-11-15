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Китаец пробежал марафон за три с половиной часа с сигаретой в зубах

Китаец пробежал марафон за три с половиной часа с сигаретой в зубах

Автор:
15 ноября 2022 17:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Ynews   Китай   Спорт   курильщик   марафон   странные новости   
1630
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Марафонцы, как правило, одержимы своим здоровьем — пожалуй, даже больше других спортсменов, — но у бегуна по прозвищу «дядя Чен» свои представления о здоровом образе жизни. 50-летний Чен недавно пробежал Синьаньцзянский марафон в Цзяньдэ, куря сигарету за сигаретой на протяжении всего 42-километрового забега.

Фотографии бегуна-курильщика завирусились в китайской социальной сети, после чего организаторы марафона выложили сертификат, подтверждающий, что Чен пришел к финишу 574-м в забеге с почти 1500 участников и показал впечатляющее время 3:28:45.

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Согласно канадскому журналу Running Magazine, китаец уже не в первый раз замечен на забеге с сигаретой — он точно так же пробежал марафон Гуанчжоу 2018 года и марафон Сямэнь 2019 года, непрерывно куря всю дорогу.  В 2018 году Чен показал время 3:36, а в 2019 году пробежал марафон за 3:32.

В интернете также можно найти подтверждения того, что Чен бегает и ультрамарафоны, один из которых рассчитан на 50 километров, а другой длится 12 часов. Чен стал известен среди бегунов как «Курящий брат» после мероприятия 2017 года в городе Ханчжоу.

Реакция пользователей сети на необычного спортсмена довольно неоднозначна: кто-то восхваляет его способности, а другие считают, что он подает плохой пример.

«Вот он, мой герой. Смотрите, как он курит», — написал один из пользователей Instagram*.

«Представьте, что вам приходится бежать за ним весь забег», — сказал другой.

«Так вот как выглядит пиковая производительность», — пошутил третий.

В настоящее время нет правил, запрещающих марафонцам курить сигареты во время соревнований.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   Спорт   курильщик   марафон   странные новости   
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29  комментариев
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1k
Lexx 2 часа назад
В очередной раз, адептам здорового образа жизни, отвесили хороший заслуженный подсрачник. Ибо не йух лезть и навязывать всем своё мировозрение, вы этим ничем не отличаетесь от веганов.
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9k
Света Минуту назад
Ну это смотря какие сигаретки он там покуривает. Может они особого плана. И опять же, в Китайщине с экологией полный пи.. ц (про это вот только тут недавно пост был), но народ же живёт. Вот может и он попривык в смоге пыхтеть и на соревновании у него ломка без смога начинается. В любом случае хоть и допинг бегуну, а на срдце и сосудики это влияет пагубно. Аукнется ему.
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516
Sergius SPb 8 минут назад
Допинг.
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4k
Евгений Д 11 минут назад
А может там в табачек было добавлено что ? Вот ведь хитрец
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1k
Can 19 минут назад
вред от табака очень преувеличен, и это факт.
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12k
кира 20 минут назад
Норвежские астматики на своих препаратах на Олимпиадах побеждают. Мужик, видимо, тоже астматик, только со своим собственным методом лечения астмы.
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9k
Хатуль Мадан Полчаса назад
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18k
anpetrof Полчаса назад
Вот если бы он ещё и водку прямо из горла на бегу пил, а так не считается
...
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507
Kra Полчаса назад
он прибежал 574м только потому что те, кто бежал за ним задохнулись ))
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4k
Александр Николаевич 37 минут назад
Извиняюсь спросить, а чё там за травка ...в сигаретах то?
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15k
Vital Idol 42 минуты назад
он на работе...
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1k
Гремлин 44 минуты назад
Это же допинг!
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16k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
Ещё поди и прибухивал по дороге!
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11k
a_komolow 55 минут назад
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17k
Вася 57 минут назад
Старая школа
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17k
Вася Час назад
с такими мускулами на ногах он и бухать по дороге может
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2k
Роман Час назад
ШАХ и МАТ, ЗОЖники)))
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583
Олег Мещеряков Час назад
у нас в армии ротный был такой))), как марш бросок, так он впереди всех бежит, задыхается, так нет, сук, закуривает сигарету и попер как мутант какой то, на финише ни одышки нихрена, а мы за ним задыхаемся))), но мужик классный был, хотя и сейчас наверное есть))
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23k
Serg2001 2 часа назад
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72k
Viktor 2 часа назад
Да, бежать за таким - удовольствие ещё то!
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