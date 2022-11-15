Китаец пробежал марафон за три с половиной часа с сигаретой в зубах

Реакция пользователей сети на необычного спортсмена довольно неоднозначна: кто-то восхваляет его способности, а другие считают, что он подает плохой пример.

«Вот он, мой герой. Смотрите, как он курит», — написал один из пользователей Instagram*.

«Представьте, что вам приходится бежать за ним весь забег», — сказал другой.

«Так вот как выглядит пиковая производительность», — пошутил третий.

В настоящее время нет правил, запрещающих марафонцам курить сигареты во время соревнований.