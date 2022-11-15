Китаец пробежал марафон за три с половиной часа с сигаретой в зубах

Марафонцы, как правило, одержимы своим здоровьем — пожалуй, даже больше других спортсменов, — но у бегуна по прозвищу «дядя Чен» свои представления о здоровом образе жизни. 50-летний Чен недавно пробежал Синьаньцзянский марафон в Цзяньдэ, куря сигарету за сигаретой на протяжении всего 42-километрового забега.
Фотографии бегуна-курильщика завирусились в китайской социальной сети, после чего организаторы марафона выложили сертификат, подтверждающий, что Чен пришел к финишу 574-м в забеге с почти 1500 участников и показал впечатляющее время 3:28:45.
Согласно канадскому журналу Running Magazine, китаец уже не в первый раз замечен на забеге с сигаретой — он точно так же пробежал марафон Гуанчжоу 2018 года и марафон Сямэнь 2019 года, непрерывно куря всю дорогу. В 2018 году Чен показал время 3:36, а в 2019 году пробежал марафон за 3:32.
В интернете также можно найти подтверждения того, что Чен бегает и ультрамарафоны, один из которых рассчитан на 50 километров, а другой длится 12 часов. Чен стал известен среди бегунов как «Курящий брат» после мероприятия 2017 года в городе Ханчжоу.
Реакция пользователей сети на необычного спортсмена довольно неоднозначна: кто-то восхваляет его способности, а другие считают, что он подает плохой пример.
«Вот он, мой герой. Смотрите, как он курит», — написал один из пользователей Instagram*.
«Представьте, что вам приходится бежать за ним весь забег», — сказал другой.
«Так вот как выглядит пиковая производительность», — пошутил третий.
В настоящее время нет правил, запрещающих марафонцам курить сигареты во время соревнований.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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