Впечатляющие цены на еду на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Сегодня, 14 июня, в Санкт-Петербурге стартовало одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире - ПМЭФ-2023. Гости Петербургского международного экономического форума были удивлены огромными ценами на еду и напитки.
Пишет автор снимков:
"На ПМЭФ гостей удивили огромные цены на еду. Ценник завышен в 10 раз. Салат из овощей – 990 рублей, чай – 1200 рублей".
"На форуме также представлены и отечественные вина. Цены на некоторые из них завышены в 4-5 раз".
Цены в меню главного ресторана на ПМЭФ-2023. На выбор гостям четыре сета, один из которых для вегетарианцев. За салат, суп, горячее десерт и напиток попросят 4,5 тысячи рублей.
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Люди, тусующиеся за эти деньги не могут купить сырники за тыщу?
Коме шуток - а их там кормить чё, вправду бутерами? Или шавермой? Нечего тут возмущаться и обсасывать - это оплачивается даже не из кармана приехавших , а фирмой, если вообще не страной. И раз уж приехали - прибыли однзначно покроют расходы.)))
Фрикадельки из баранины не могут стоить 2500 рублей, а кюфте может.
Просто менеджеры, что ПРИКАЗЫ точно исполняют.
Назови имя, кого можно в пример поставить за последние 30-40 лет?
Дебилы, как я... и ты.