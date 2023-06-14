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Впечатляющие цены на еду на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Впечатляющие цены на еду на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Автор:
14 июня 2023 13:04
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Россия   Санкт-Петербург   интересно   напитки   факты   цены   
1331
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Сегодня, 14 июня, в Санкт-Петербурге стартовало одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире - ПМЭФ-2023. Гости Петербургского международного экономического форума были удивлены огромными ценами на еду и напитки.

Пишет автор снимков:

"На ПМЭФ гостей удивили огромные цены на еду. Ценник завышен в 10 раз. Салат из овощей – 990 рублей, чай – 1200 рублей".

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"На форуме также представлены и отечественные вина. Цены на некоторые из них завышены в 4-5 раз".

Цены в меню главного ресторана на ПМЭФ-2023. На выбор гостям четыре сета, один из которых для вегетарианцев. За салат, суп, горячее десерт и напиток попросят 4,5 тысячи рублей.

Источник:

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Метки: Еда   Россия   Санкт-Петербург   интересно   напитки   факты   цены   
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19  комментариев
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10k
Juli Полчаса назад
Платное участие там заявлено 1 272 000 руб.
Люди, тусующиеся за эти деньги не могут купить сырники за тыщу?
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7
victorzavarin Полминуты назад
Ах-у ели, ах-у ели, волки что- то там ели
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15k
Axel Минуту назад
А что удивляет? Это называется бизнес)
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6k
Arioch 3 минуты назад
Ну че вы - еще ж перевод оформить на русский с аглицкаго, да начипятать всех энтих "тебю" на каждого приехавшего...
Коме шуток - а их там кормить чё, вправду бутерами? Или шавермой? Нечего тут возмущаться и обсасывать - это оплачивается даже не из кармана приехавших , а фирмой, если вообще не страной. И раз уж приехали - прибыли однзначно покроют расходы.)))
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−1
Демис 6 минут назад
это не цены у них большие, это у нас доходы маленькие ((
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865
Шурман 8 минут назад
Почти как в аэропорту , были в Дании в апреле так у них пиво в аэропорту стоило 9 евро за 0.5 сигареты я думал дороже только в Норвегии и Бельгии но увы и там всех переплюнули . Кофе 6 евро чашка , ну и короче по списку , дети сок захотели 3 евро маленькая бутылочка , про еду даже интерес пропал . Италия какие то спагетти в аэропорту 12 евро , бутылка пива 7 , чашка кофе 4 даже чашкой не назвать мне пришлось таких 2 выпить . Вот видать и на этом форуме такие же цены .
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28k
Serg2001 11 минут назад
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84k
7guest 23 минуты назад
В Шереметьево дешевле?
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29k
Юрий Полчаса назад
Маринованая рыба не может стоить 1700 рублей, а севиче может.
Фрикадельки из баранины не могут стоить 2500 рублей, а кюфте может.


Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр 51 минуту назад
А вот будет прикольно, если "экономисты" проигнорируют все эти завтраки и обеды, и тихо/мирно покушают принесёнными бутербродиками... Куда засунет "сырники за 1100" поставщик?
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6k
Умница-красавица 53 минуты назад
Я вот этому посту поражаюсь каждый год. Чем вы там впечатляетесь? Это же не колхозная ярмарка. Ну повпечатляйтесь еще ценами в ресторанах Монако или на аукционе Сотбис
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Это цены для тех сволочей русофобских...кто санкции на Россию накладывал..и всё равно сюда приезжают зарабатывать и пожрать за копейки каждый год)
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64k
doker Час назад
Поэтому ТАКИХ людей там нет.
Просто менеджеры, что ПРИКАЗЫ точно исполняют.
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10k
Алексей Час назад
Бюджет России многое стерпит
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