Падение самолёта на автотрассу в Малайзии попало на видео

Пилоты и пассажиры погибли.
Пассажирский самолет Beechcraft Model 390 совершал перелет с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг. Лететь оставалось 10 километров, экстренных вызовов экипаж не подавал.
Внезапно, борт рухнул на трассу. При падении столкнулся с автомобилем и мотоциклом: погибло два члена экипажа, шесть пассажиров, а также водитель машины и мотоциклист.
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Экстренные службы потушили пожар на месте трагедии и теперь разбираются в её причинах.
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