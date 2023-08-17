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Падение самолёта на автотрассу в Малайзии попало на видео

Падение самолёта на автотрассу в Малайзии попало на видео

Автор:
17 августа 2023 17:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   борт   крушение   малайзия   самолет   трагедия   экипаж   
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Пилоты и пассажиры погибли.

Пассажирский самолет Beechcraft Model 390 совершал перелет с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг. Лететь оставалось 10 километров, экстренных вызовов экипаж не подавал.

Внезапно, борт рухнул на трассу. При падении столкнулся с автомобилем и мотоциклом: погибло два члена экипажа, шесть пассажиров, а также водитель машины и мотоциклист.

Экстренные службы потушили пожар на месте трагедии и теперь разбираются в её причинах.

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Метки: Видео   борт   крушение   малайзия   самолет   трагедия   экипаж   
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3  комментария
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Бритва 56 минут назад
определённо, виноват мотоциклист.
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jonnyD Час назад
Да что там в этой Малайзии с самолётами творится ... то пропадёт , то упадёт , то " Бук " в него попадёт ...
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