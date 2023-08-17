Падение самолёта на автотрассу в Малайзии попало на видео

Пассажирский самолет Beechcraft Model 390 совершал перелет с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг. Лететь оставалось 10 километров, экстренных вызовов экипаж не подавал.

Внезапно, борт рухнул на трассу. При падении столкнулся с автомобилем и мотоциклом: погибло два члена экипажа, шесть пассажиров, а также водитель машины и мотоциклист.