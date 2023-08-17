Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3⁠⁠

На МЦД-3 можно будет проехать из Зеленограда в Раменское. Диаметр протянулся на 85 км, он ежедневно будет перевозить пассажиров с 5:30 до 1:00.

Всего 38 станций с 21 вариантом пересадок на метро, БКЛ, МЦК и другие диаметры. Позже откроют еще три станции - Малино, Рижскую и Митьково. В часы пик поезда будут курсировать с интервалами 5-6 минут.