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Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3⁠⁠

Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3⁠⁠

Автор:
17 августа 2023 16:58
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: МЦД   г. Москва   новости   общественный транспорт   транспорт   
340
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Во время открытия диаметра Путин также заявил, что наступил момент для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов.

На МЦД-3 можно будет проехать из Зеленограда в Раменское. Диаметр протянулся на 85 км, он ежедневно будет перевозить пассажиров с 5:30 до 1:00.


Всего 38 станций с 21 вариантом пересадок на метро, БКЛ, МЦК и другие диаметры. Позже откроют еще три станции - Малино, Рижскую и Митьково. В часы пик поезда будут курсировать с интервалами 5-6 минут.

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Метки: МЦД   г. Москва   новости   общественный транспорт   транспорт   
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15  комментариев
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250
денис 4 часа назад
поясните для деревни - это метро?
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50k
Прораб 57 минут назад
Собянина реально есть за что ругать, косяков у него море. Но и реально хорошего и нужного, он делает очень много. Общественный транспорт при нём, это нечто. БКЛ ваще супер! Сингапур нервно курит в сторонке
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−21
kkbd Час назад
Насколько я понял из коментов, россиян искуственно сделанной скидкой добровольно-принудительно приучают подставлять морду, чтоб контроллировать их перемещение? Нормасик так. Следующим шагом приучат у автомата на улице руки всовывать. Если против власти не выступал, получишь хавку, если не угоден - кандалами прям на месте прихватит до приезда полицаев. И главное добровольно
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3k
Вовака 3 часа назад
Даёшь хотя бы до Виноградово.
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30k
Владимир 5 часов назад
Это можно будет на выходных в Питер гонять пивка попить.. В принципе и сейчас можно конечно..
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54k
dima423 5 часов назад
Во мне на дачу в Малаховку удобнее ездить будет)
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550
ruslan d 5 часов назад
Неплохо так по расстоянию
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