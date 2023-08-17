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«В депутаты рвётся»: в Бурятии главу района остановили за пьяное вождение, но он наотрез отказался проходить освидетельствование

«В депутаты рвётся»: в Бурятии главу района остановили за пьяное вождение, но он наотрез отказался проходить освидетельствование

Автор:
17 августа 2023 14:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Бурятия   Видео   выборы   глава   дерутат   провокация   
952
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И заявил, что ему якобы «что-то подмешали» и он стал «жертвой политической провокации».

Глава Бичурского района в Бурятии попал в непростую ситуацию. Он отправился на природу, но к алкоголю не притронулся, лишь выпил глоток чая с «каким-то странным привкусом».

Ему всё это показалось очень подозрительным и он собрался домой. А по пути его «вихляющее» авто остановили полицейские.

Глава района категорически отказался проходить освидетельствование, но потом всё-таки сдал анализы в центральной районной больнице. Хотя и намекнул, что доверять результатам не стоит, потому что впереди выборы, а значит его могут подставить и оклеветать.

Бурятская «Игра престолов» выглядит как-то так.


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Метки: Бурятия   Видео   выборы   глава   дерутат   провокация   
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10  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Бывает хуже. Вон, в пункте выдачи Ozon девушка тогда глоток кофе со странным привкусом сделала и - всё!
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3k
Роман Минуту назад
Клоуны..
Чем он хочет руководить? - дайте ему пару ребят в труппу, и пусть комедии снимает.
А от руководства его ссаными тряпками.
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28k
Lehoia 6 минут назад
Да не пил он! Рашкин готов поручиться!
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28k
Lehoia 9 минут назад
Я охотно поверю в его версию!
После того как он ответит на 3 простых вопроса на полиграфе.
1.Пил?
2.Гайцев купить пытался?
3.Повторные анализы купишь?
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8k
Дмитрий 12 минут назад
Поставьте пожалуйста для глава Бичурского района Бурятии песню "Я 3.14....ол!"
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16k
Shtoppi Полчаса назад
эх периферия...!!! от центра далеко и в каждом закоулке свой ставленник-царек сидит, со своим уставом и опричниной.
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5k
Димка Смола/67 38 минут назад
Есть птица удод а есть люди по жизни УРОД + сыкло, яички в рот засунул и что то бормочит, отвечай уродец за содеяное!
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8k
KarabasBarabas 49 минут назад
Очень напомнило:
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472
Vergüenza Ajena Час назад
Точно-точно.
Чай пил...
На природе....
И в чаёк подлили полбутылки коньяка, вот вкус и изменился.
А так как коньяк он отродясь не пробовал и вообще к спиртному не притрагивался ни разу в жизни, вот вкус и показался подозрительным.
И подпоили его именно конкуренты, с которыми он выехал на природу чайку попить.
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