«В депутаты рвётся»: в Бурятии главу района остановили за пьяное вождение, но он наотрез отказался проходить освидетельствование

Глава Бичурского района в Бурятии попал в непростую ситуацию. Он отправился на природу, но к алкоголю не притронулся, лишь выпил глоток чая с «каким-то странным привкусом».

Ему всё это показалось очень подозрительным и он собрался домой. А по пути его «вихляющее» авто остановили полицейские.