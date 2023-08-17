«В депутаты рвётся»: в Бурятии главу района остановили за пьяное вождение, но он наотрез отказался проходить освидетельствование

И заявил, что ему якобы «что-то подмешали» и он стал «жертвой политической провокации».
Глава Бичурского района в Бурятии попал в непростую ситуацию. Он отправился на природу, но к алкоголю не притронулся, лишь выпил глоток чая с «каким-то странным привкусом».
Ему всё это показалось очень подозрительным и он собрался домой. А по пути его «вихляющее» авто остановили полицейские.
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Глава района категорически отказался проходить освидетельствование, но потом всё-таки сдал анализы в центральной районной больнице. Хотя и намекнул, что доверять результатам не стоит, потому что впереди выборы, а значит его могут подставить и оклеветать.
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Бурятская «Игра престолов» выглядит как-то так.
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Чем он хочет руководить? - дайте ему пару ребят в труппу, и пусть комедии снимает.
А от руководства его ссаными тряпками.
После того как он ответит на 3 простых вопроса на полиграфе.
1.Пил?
2.Гайцев купить пытался?
3.Повторные анализы купишь?
Чай пил...
На природе....
И в чаёк подлили полбутылки коньяка, вот вкус и изменился.
А так как коньяк он отродясь не пробовал и вообще к спиртному не притрагивался ни разу в жизни, вот вкус и показался подозрительным.
И подпоили его именно конкуренты, с которыми он выехал на природу чайку попить.