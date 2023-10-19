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Улучшено: необычные идеи, которые воплотили в жизнь чудаки из соцсетей

Улучшено: необычные идеи, которые воплотили в жизнь чудаки из соцсетей

Автор:
19 октября 2023 18:02
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   смех   улучшил   
2045
16

Над этим постом можно не только вдоволь поржать, но еще и вдохновиться. Есть тут рабочие решения факт! Смотрите сами!

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   смех   улучшил   
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4  комментария
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10k
kirpal 2 часа назад
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59k
Олег Полчаса назад
очередной говнопост канадскага пидра....
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6k
livaneth 2 часа назад
13. Комната жениха. Самое печальное, что это так и есть. Люди вот именно так и живут годами. Я в таких домах бывал.
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