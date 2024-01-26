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20 вещей, которые поражают своими размерами

20 вещей, которые поражают своими размерами

Автор:
26 января 2024 22:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Поражают   Размеры   впечатляют   природа   технологии   
1019
21

Невероятно огромные шины, насекомые размером с человеческую ладонь и электронные устройства размером с крупинку, мощность которых превышает мощность компьютера. Это не сценарий из научно-фантастических комиксов, а реальная жизнь. И всё это благодаря Матери - природе и технологиям. В этом посте вы увидите предметы, которые впечатляют своими размерами.

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Метки: Вещи   Поражают   Размеры   впечатляют   природа   технологии   
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8  комментариев
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5k
Шлагбаумэн 37 минут назад
А где электронные устройства размером с крупинку, мощность которых превышает мощность компьютера?
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17k
Kucher 11 минут назад
Комментарий к фото
А что не так с пультом то?
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282
iskra 13 минут назад
Меня,как слесаря,гайки вообще не впечатлили.Сегодня крутил гайку диаметром 400 мм. по резьбе.Если че - из интернета примерно похожий пресс.
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6k
Трям Полчаса назад
Комментарий к фото
1860-ый год? Это smd в размере 2010 (5x2mm)
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