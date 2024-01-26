20 вещей, которые поражают своими размерами

Невероятно огромные шины, насекомые размером с человеческую ладонь и электронные устройства размером с крупинку, мощность которых превышает мощность компьютера. Это не сценарий из научно-фантастических комиксов, а реальная жизнь. И всё это благодаря Матери - природе и технологиям. В этом посте вы увидите предметы, которые впечатляют своими размерами.