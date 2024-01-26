20 вещей, которые поражают своими размерами

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Невероятно огромные шины, насекомые размером с человеческую ладонь и электронные устройства размером с крупинку, мощность которых превышает мощность компьютера. Это не сценарий из научно-фантастических комиксов, а реальная жизнь. И всё это благодаря Матери - природе и технологиям. В этом посте вы увидите предметы, которые впечатляют своими размерами.
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15. Крошечный предохранитель на 2 ампера для бесперебойной работы лифта в тридцатиэтажном доме
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Метки: Вещи Поражают Размеры впечатляют природа технологии
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