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15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в произведения искусства

15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в произведения искусства

Автор:
30 июля 2023 21:31
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Предметы   вдохновение   дизайнеры   превратили   талант   творчество   
2399
16

Когда мы сталкиваемся с каким-то фантастически продуманным объектом, мы всегда поражаемся, как такое могло прийти в чью-то творческую голову. Мир полон талантливых людей, и они всегда находятся в поисках вдохновения. В этом посте вы сможете насладится дизайнерскими сокровищами, которые наверняка вас очаруют. Взгляните!

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Метки: Предметы   вдохновение   дизайнеры   превратили   талант   творчество   
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7  комментариев
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17k
Nikita 2 часа назад
Идея интересная, но чистить его - тот ещё геморрой...Сразу можно откладывать на чистильщика аквариумов. Хммм
Так обычно и начинаются фильмы для взрослых

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4
999 Час назад
Кроме пепельницы ничего не зацепило.
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166
iskra Час назад
Стул из зонтика мне кажется крайне ненадежным. Я бы лично не рискнул на такое садиться..
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2k
KE2646 2 часа назад
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
5,7,13 и 15 - весьма неплохо!
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