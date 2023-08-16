54-летняя телеведущая и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сообщила о том, что стала мамой



Мальчика назвали Пётр. Он стал для Светланы Бондарчук третьим ребёнком. В браке с Федором Бондарчуком она родила двоих детей. "И если о старшем сыне Сергее родители всегда говорили довольно охотно", - пишет ТГ-канал "НеМалахов", - "то о младшей дочке Варваре все беседы, как правило, пресекались".

Лишь несколько лет назад Светлана публично назвала диагноз своего особенного ребенка. С младенчества ее дочь Варю растила чужая женщина.

Варечка родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП.

Варя неоднократно проходила лечение за границей.

Когда Варе исполнился год, Светлана нашла для девочки няню. Именно она годами растила наследницу Бондарчуков. И продолжает находиться подле Вари по сей день. "Стала членом семьи", - с благодарностью высказывается о женщине Светлана.

Она называет няню Вариным ангелом-хранителем. Варя и няня живут в загородном доме.