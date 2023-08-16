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54-летняя телеведущая и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сообщила о том, что стала мамой

54-летняя телеведущая и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сообщила о том, что стала мамой

Автор:
16 августа 2023 22:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сергей Харченко   рождение   светлана бондарчук   сын   телеведущая   федор бондарчук   
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Журналистка, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства и студии красоты, а также бывшая жена Федора Бондарчука Светлана Бондарчук поблагодарила всех за поздравления, после того как сообщила о рождении сына Петра от супруга Сергея Харченко. Ребёнка для пары родила суррогатная мать. Для богатых и знаменитых сейчас завести ребёночка - проще простого. Плати денежку и всё будет.

Светлана Бондарчук опубликовала фотографии о том, как забирала сына, рожденного от сурмамы из роддома. Вместе с ней за маленьки Петей приехали муж - Сергей Харченко и его дочь Юна.

Бывшей жене Федора Бондарчука 54 года, она теперь многодетная мама и дважды бабушка. Старший сын блондинки Сергей в браке с Татой Мамиашвили родил двоих дочек.

Большое спасибо всем за искренние поздравления! Вижу все комментарии и ценю ваши добрые эмоции по отношению ко мне

, — написала Светлана Бондарчук в своем телеграм-канале.


Мальчика назвали Пётр. Он стал для Светланы Бондарчук третьим ребёнком. В браке с Федором Бондарчуком она родила двоих детей. "И если о старшем сыне Сергее родители всегда говорили довольно охотно", - пишет ТГ-канал "НеМалахов", - "то о младшей дочке Варваре все беседы, как правило, пресекались".

Лишь несколько лет назад Светлана публично назвала диагноз своего особенного ребенка. С младенчества ее дочь Варю растила чужая женщина.

Варечка родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП.

Варя неоднократно проходила лечение за границей.

Когда Варе исполнился год, Светлана нашла для девочки няню. Именно она годами растила наследницу Бондарчуков. И продолжает находиться подле Вари по сей день. "Стала членом семьи", - с благодарностью высказывается о женщине Светлана.

Она называет няню Вариным ангелом-хранителем. Варя и няня живут в загородном доме.

"Voice" публикует обращение Светланы Бондарчук к друзьям семьи и поклонникам:

Хочу отдельно сказать, что про Петю, действительно, знали очень многие люди из нашего окружения. Причем не только близкого. Я прекрасно понимаю, что ко мне относятся по-разному — кто-то с симпатией, кто-то с антипатией, но в этой ситуации все эти люди проявили солидарность и деликатность, и дали мне как маме рассказать эту новость в тот момент, когда я была готова. А ведь могли бы собрать трафик, хайпануть. Но нет, всё же есть в нашем сообществе понятия этики и порядочности. Спасибо каждому, кто знал и при этом не выдал наш секрет. Вы не представляете, как для нас это было важно.

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Метки: Сергей Харченко   рождение   светлана бондарчук   сын   телеведущая   федор бондарчук   
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5  комментариев
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АнтонПолднев 51 минуту назад
Странно слышать от неё про "понятия этики и порядочности"
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Трям Полчаса назад
Бля, и как бы я жил без этой инфы про старую .проблядь
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Умница-красавица Полчаса назад
А что она, фамилию нового мужа не хочет взять?
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albedo Полчаса назад
В 54 года не с внуками нянчится, а покупать ребенка!!!!!!!!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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