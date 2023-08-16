54-летняя телеведущая и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сообщила о том, что стала мамой

Журналистка, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства и студии красоты, а также бывшая жена Федора Бондарчука Светлана Бондарчук поблагодарила всех за поздравления, после того как сообщила о рождении сына Петра от супруга Сергея Харченко. Ребёнка для пары родила суррогатная мать. Для богатых и знаменитых сейчас завести ребёночка - проще простого. Плати денежку и всё будет.
Светлана Бондарчук опубликовала фотографии о том, как забирала сына, рожденного от сурмамы из роддома. Вместе с ней за маленьки Петей приехали муж - Сергей Харченко и его дочь Юна.
Бывшей жене Федора Бондарчука 54 года, она теперь многодетная мама и дважды бабушка. Старший сын блондинки Сергей в браке с Татой Мамиашвили родил двоих дочек.
Большое спасибо всем за искренние поздравления! Вижу все комментарии и ценю ваши добрые эмоции по отношению ко мне
, — написала Светлана Бондарчук в своем телеграм-канале.
Мальчика назвали Пётр. Он стал для Светланы Бондарчук третьим ребёнком. В браке с Федором Бондарчуком она родила двоих детей. "И если о старшем сыне Сергее родители всегда говорили довольно охотно", - пишет ТГ-канал "НеМалахов", - "то о младшей дочке Варваре все беседы, как правило, пресекались".
Лишь несколько лет назад Светлана публично назвала диагноз своего особенного ребенка. С младенчества ее дочь Варю растила чужая женщина.
Варечка родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП.
Варя неоднократно проходила лечение за границей.
Когда Варе исполнился год, Светлана нашла для девочки няню. Именно она годами растила наследницу Бондарчуков. И продолжает находиться подле Вари по сей день. "Стала членом семьи", - с благодарностью высказывается о женщине Светлана.
Она называет няню Вариным ангелом-хранителем. Варя и няня живут в загородном доме.
"Voice" публикует обращение Светланы Бондарчук к друзьям семьи и поклонникам:
Хочу отдельно сказать, что про Петю, действительно, знали очень многие люди из нашего окружения. Причем не только близкого. Я прекрасно понимаю, что ко мне относятся по-разному — кто-то с симпатией, кто-то с антипатией, но в этой ситуации все эти люди проявили солидарность и деликатность, и дали мне как маме рассказать эту новость в тот момент, когда я была готова. А ведь могли бы собрать трафик, хайпануть. Но нет, всё же есть в нашем сообществе понятия этики и порядочности. Спасибо каждому, кто знал и при этом не выдал наш секрет. Вы не представляете, как для нас это было важно.
Источник:
- Обычный студент и звезда низкосортного кино: чем заняты дети Джонни Деппа
- «Это не конкурс красоты, а конкурс работы пластических хирургов»: в столице выбрали Мисс Москва-2023
- История жизни единственного наследника Александра Васильевича Суворова
- Отец нашел похищенного сына спустя 22 года отчаянных поисков
- 15 атмосферных фотосессий беременных знаменитостей, которые кричат о женской красоте