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«Это не конкурс красоты, а конкурс работы пластических хирургов»: в столице выбрали Мисс Москва-2023

«Это не конкурс красоты, а конкурс работы пластических хирургов»: в столице выбрали Мисс Москва-2023

Автор:
30 июня 2023 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Победа   ангелина бреженская   конкурс красоты   мисс москва   пятница   телеведущая   телеканал   титул   
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Примечательно, что новой «мисс» стала уроженка Саратова.

«Мисс Москва-2023» стала 25-летняя Ангелина Бреженская.

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Она родилась и жила в Саратове, затем перебралась в столицу и поступила в Российскую академию народного хозяйства. Ну а вести это хозяйство она решила на телеканале «Пятница», в роли телеведущей.

В перерыве между съёмками на ТВ, Бреженская путешествует по миру, активно покупает люксовые бренды, встречается с банкиром из списка Forbes. И побеждает на конкурсах красоты. В нём можно было участвовать девушкам со всей России.

Теперь у Ангелины есть много новых поклонников, не обошлось и без скептиков. Последние задались вопросом: не связана ли победа девушки с её загадочным бойфрендом. И оставили немало комментариев о внешности телеведущей:

«Еще одна пластиковая кукла», «Это не конкурс красоты, а конкурс работы пластических хирургов», «Надо мастерам пластики за таких кукол награды давать».

Ну и ещё немного:

А сама обладательница форм 92-60-90 старается не унывать и не обращать внимания на негатив. Как она считает:

Цель в жизни вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения.

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Метки: Победа   ангелина бреженская   конкурс красоты   мисс москва   пятница   телеведущая   телеканал   титул   
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37  комментариев
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46k
Максим Т. 2 часа назад
"...есть много новых поклонников"??? Как говорится, "кто все эти люди"
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23k
AzuveR 20 секунд назад
Живой, епальный станок для для банкира из списка Forbes. И для других олигархов, когда она ему надоест.
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539
Василий 51 секунду назад
скорее мисс фотошоп
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4k
Дмитрий Круглов Минуту назад
Ни в коем случае нельзя таких делать примером для подрастающего поколения. Важнейшим критерием конкурса должно быть не использование пластических хирургов. Зомби искромсанная вся, внутри сплошной шрам, расползется через несколько лет.
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34k
Dobry vojak Svejk 5 минут назад
Сука, до чего страшно-неестесственны. Пластилиновый манекен с ножками
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61
Ясен Пень 6 минут назад
Это не конкурс пластических хирургов. Это конкурс папиков - кто больше занесёт.
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450
Olldd 9 минут назад
Делаем выбор, сравниваем....
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1k
Татьяна Баженова 10 минут назад
С каких это пор на конкурсах красоты стала побеждать пластическая хирургия? Зачем нужны такие конкурсы? Нос, губы, подбородок, грудь.... Такой "красоты" пруд пруди в интернете!
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641
Димыч 14 минут назад
Я один обратил внимание на то, что все "эталоны" красоты , как с конвейера, на одну...лицо?
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448
Звёздный князь 16 минут назад
А кто таким как она вдолбил, что это - стандарт красоты? ОТКУДА ОНИ ЭТО ВЗЯЛИ? Пусть они покажут конкретно, где это утверждено на официальном уровне, результаты соц.опросов и т.д. и т.п.
Это всего лишь их собственные доводы и убеждения, но не общенародные!
Ну, а как проводятся подобные конкурсы и что все места уже заранее распределены, мы и так знаем.
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3k
Pioner76 18 минут назад
Срочно капли для глаз нужны.
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7k
КремлеКот 23 минуты назад
"Цель в жизни вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения."

Это как в анекдоте (не дословно)
"Как вы добились успеха ?"
"Я много работал, экономил, и т.д. и т.п. Ну и дядя оставил мне миллиард денег в наследство"
Так и к этой её фразе можно добавить: и иметь богатого любовника.
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1k
zu4ara Полчаса назад
бракованная модель человека
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6k
Умница-красавица 38 минут назад
Видно, что местами она уже преуспела в выращивании «лучшей версии себя». Что же касается до «быть примером для подрастающего поколения» - можно ннинада?
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−5
leberdon 43 минуты назад
Охренительный пример для подрастающего поколения
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14k
Shtoppi 43 минуты назад
конкурс силиконовая мукла 2023.
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533
Vladimir Tolkunov 44 минуты назад
Все верно делает, век ее не долог, лет через 5-7 уже будет сильно б/у и банкир на нее не посмотрит, куй железо
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2k
Alex 44 минуты назад
Итить твою, что ж такие страшненькие?
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17k
Сергей 47 минут назад
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17k
Сергей 51 минуту назад
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8k
Trenzel2003 52 минуты назад
А Киркорова туда не пригласили? Вот в натуре маникен. Его так хирурги порезали, что он эти моделям 100 000 очков даст.
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