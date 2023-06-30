«Это не конкурс красоты, а конкурс работы пластических хирургов»: в столице выбрали Мисс Москва-2023

Примечательно, что новой «мисс» стала уроженка Саратова.
«Мисс Москва-2023» стала 25-летняя Ангелина Бреженская.
Она родилась и жила в Саратове, затем перебралась в столицу и поступила в Российскую академию народного хозяйства. Ну а вести это хозяйство она решила на телеканале «Пятница», в роли телеведущей.
В перерыве между съёмками на ТВ, Бреженская путешествует по миру, активно покупает люксовые бренды, встречается с банкиром из списка Forbes. И побеждает на конкурсах красоты. В нём можно было участвовать девушкам со всей России.
Теперь у Ангелины есть много новых поклонников, не обошлось и без скептиков. Последние задались вопросом: не связана ли победа девушки с её загадочным бойфрендом. И оставили немало комментариев о внешности телеведущей:
«Еще одна пластиковая кукла», «Это не конкурс красоты, а конкурс работы пластических хирургов», «Надо мастерам пластики за таких кукол награды давать».
Ну и ещё немного:
А сама обладательница форм 92-60-90 старается не унывать и не обращать внимания на негатив. Как она считает:
Цель в жизни вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения.
Источник:
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Это всего лишь их собственные доводы и убеждения, но не общенародные!
Ну, а как проводятся подобные конкурсы и что все места уже заранее распределены, мы и так знаем.
Это как в анекдоте (не дословно)
"Как вы добились успеха ?"
"Я много работал, экономил, и т.д. и т.п. Ну и дядя оставил мне миллиард денег в наследство"
Так и к этой её фразе можно добавить: и иметь богатого любовника.