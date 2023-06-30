«Это не конкурс красоты, а конкурс работы пластических хирургов»: в столице выбрали Мисс Москва-2023

Теперь у Ангелины есть много новых поклонников, не обошлось и без скептиков. Последние задались вопросом: не связана ли победа девушки с её загадочным бойфрендом. И оставили немало комментариев о внешности телеведущей:

«Еще одна пластиковая кукла», «Это не конкурс красоты, а конкурс работы пластических хирургов», «Надо мастерам пластики за таких кукол награды давать».