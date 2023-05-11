История жизни единственного наследника Александра Васильевича Суворова

Но генералиссимус был женат. Брак заключил уже в зрелом возрасте и то по настоянию отца, требовавшего внуков и продолжения рода. Избранницей стала княжна Варвара Прозоровская, которая была на 20 лет моложе супруга.

Сначала юная жена благоговела перед блистательным мужем, делила с ним тяготы полевой жизни. Родила дочь Наталью. Но постепенно изнеженной аристократке надоели постоянные лишения и ограничения. Ей хотелось комфорта и роскоши, и Варвара Ивановна с позволения мужа вернулась в свет.