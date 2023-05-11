История жизни единственного наследника Александра Васильевича Суворова

Прославленный генералиссимус – это синоним побед. А о его жизни как человека известно не так много.
Оно и понятно, ведь Суворов – это некое олицетворение всецелой преданности стране и военной карьере. И, кажется, что всё бытовое и житейское просто отсутствует в жизни такого человека.
Но генералиссимус был женат. Брак заключил уже в зрелом возрасте и то по настоянию отца, требовавшего внуков и продолжения рода. Избранницей стала княжна Варвара Прозоровская, которая была на 20 лет моложе супруга.
Сначала юная жена благоговела перед блистательным мужем, делила с ним тяготы полевой жизни. Родила дочь Наталью. Но постепенно изнеженной аристократке надоели постоянные лишения и ограничения. Ей хотелось комфорта и роскоши, и Варвара Ивановна с позволения мужа вернулась в свет.
Стала позволять себе принимать ухаживания со стороны других мужчин. Впервые заподозрив Варвару в неверности, Суворов простил женщину. Когда история повторилась, то генералиссимус разъярился и указал ей на дверь. На тот момент женщина ждала ребёнка. Но Александр Васильевич не хотел даже слышать, что это его дитя.
Уже после развода на свет появился мальчик. Ребёнка назвали Аркадием. Интереса к наследнику Суворов не проявлял. Но дочь Наталья поддерживала отношения с братом и неоднократно рассказывала отцу, как Аркаша похож на него. Отец смягчился, и время от времени стал видеть мальчика.
Тем более что императрица Екатерина II соизволила проявить к своему великому полководцу милость и приняла Аркадия в свиту цесаревича. Мальчик перебрался жить к сестре, которая к тому времени уже вышла замуж. А отец выбрал для его обучения серьёзного наставника – одного из своих офицеров.
Постепенно Александр Васильевич изменил отношение к сыну, видя в юноше всё больше своих черт. И хотел воспитать его достойным – отважным и бесстрашным мужчиной. Аркадий неоднократно принимал участие в кампаниях отца.
Он вырос в привлекательного парня, увлекался охотой, картами. Конечно, женским полом, потому рано женился на княгине Елизавете Александровне Нарышкиной. Семейную жизнь пары нельзя назвать образцом для подражания. Супруги часто ссорились и проводили время порознь. Видимо, сказывался возраст, отсутствие опыта. Но, тем не менее, у Суворовых родилось четверо детей – два сына и две дочери.
Аркадия Александровича ждала блестящая карьера. Уже в 25-летнем возрасте он получил чин генерал-лейтенанта и стал доверенным лицом императора.
Но потом произошла нелепая случайность. В 1811 году он переправлялся через реку Рымник. Условия были сложные, и кучер упал в воду. Суворов бросился его спасть, но попал в водоворот и не смог выплыть. Жизнь единственного сына Александра Суворова оборвалась в 26 лет. По какому-то мистическому стечению обстоятельств это произошло на берегах, где его великий отец разгромил в одном из главных сражений Русско-турецкой войны турецкую армию.
Источник:
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