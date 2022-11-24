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«Сиськи, швабра, пылесос». Сын Алёны Водонаевой откровенно высказался о женщинах

«Сиськи, швабра, пылесос». Сын Алёны Водонаевой откровенно высказался о женщинах

Автор:
24 ноября 2022 00:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алена Водонаева   богдан   женщины   сексизм   сын   телеведущая   
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Российская телеведущая, журналистка, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алёна Водонаева запостила в сети видео с 12-летним Богданом, на котором отпрыск звезды откровенно рассказывает, с чем именно у него ассоциируется среднестатистическая женщина. Ну, кроме мамы, конечно. И понеслось ...

Водонаева родила Богдана в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. После развода родителей ребенок остался жить с мамой. Сегодня телеведущая решила поговорить с 12-летнем парнем о девушках.

«Для меня на сегодняшний момент женщина — это сиськи, стиральная машина швабра и пылесос», — уточнил подросток. При этом сын телеведущей отметил, что маму он воспринимает иначе. Для него Алена Водонаева — «сильная независимая женщина».

«Жизнь с сексистом», — подписала ролик мама Богдана и поставила эмодзи в виде красного сердца.

Высказывания Богдана вызвали неоднозначную реакцию, - пишет издание Вокруг.тв.

Некоторые восприняли слова подростка с юмором. «Я вырастила двух сыновей, могу сравнивать. Все было. Просто отношения у нас с сыновьями были родительские плюс дружеские. Короче Богдан вырастет классным парнем. Это видно», — написала одна из подписчиц Водонаевой.

Однако другие негативно отреагировали на публикацию. По мнению пользователей, Богдан плохо воспитан.

В ответ на осуждение сына в соцсетях, Водонаева выкатила телегу о том, что вообще-то гордится своим сыном и отправила в бан всех недовольных.

Потому что на видео мальчик сказал, что все женщины — ходячие посудомойки, кроме его мамы.
Типичный представитель мужского философского движения «Ты Не Такая Как Все». Девки, берегитесь, - подводит итог "Лента дна".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алена Водонаева   богдан   женщины   сексизм   сын   телеведущая   
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18  комментариев
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958
Просто прохожий 6 часов назад
Ну если мама моральный урод то кого она может воспитать?
«От осинки не родятся апельсинки»
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69
Мaximus Полчаса назад
Сдаётся мне мальчёнка то, [мат] растет , с благословления матушки.
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12k
Graf_Dracula 59 минут назад
Да простит меня Господ, но тут очень не тем пахнет, словом который начинается на инц...не правильно это, ой как не правильно она воспитывает мальчика.
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16k
сеньор Леонсио Час назад
Швабра,сиськи,пылесос(не только для денег)... А парень то не дурак,в трёх словах мамашу так точно и завуалировано охарактеризовал,что она и сама не просекла!
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20k
ЦСКА Час назад
Опарыш достойный своей мамаши! Надеюсь подрастет и сдриснит куда нить в страны
бенилюкса очко разминать....Задатки уже просматриваются!
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1k
КАКАнгел 2 часа назад
зачем нам знать мнение юного придурка ? тем более сына такого биомусора ? Она что уважаемая личность ?
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644
Alexandr D 3 часа назад
Мелкого говна кусок....
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7k
Tim_G 3 часа назад
мамка четки купиль, думать прежде чем ляпать - не купиль...
хотя раз выложила, и считает что права, то там уже глубина атрофии серого вещества безнадежна...
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222k
Татьянин день 2 4 часа назад
Дайте мальчику волшебную ......... , палочку !
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9k
Бритва 4 часа назад
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27k
Ego sum qui sum 5 часов назад
не знаю что это за херня такая Водонаева, но мальчонка дурно воспитан, если вообще воспитан
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37k
Mamin Sibiriak 6 часов назад
<<< По мнению пользователей, Богдан плохо воспитан >>>

У Богдана отличное воспитание!
Это вам не среднестат из эшелона,это же сын САМОЙ Водонаевой!

Правда, в приличных домах участников "Дом-2", даже бывших, не пускают на порог, но это уже другая история.
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1k
Шурман 6 часов назад
Моего сына если спросить то он другое ответит , карьера , воспитание , дом , и мама ой папа а что ты приготовил :)
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9k
Привыкли руки к топорам. 6 часов назад
Страшная б.я.д.и.щ.а выращивает п.и.д.о.р.а.с.а.
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12k
Кыся 7 часов назад
Тема сисек не раскрыта!
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