«Сиськи, швабра, пылесос». Сын Алёны Водонаевой откровенно высказался о женщинах

Водонаева родила Богдана в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. После развода родителей ребенок остался жить с мамой. Сегодня телеведущая решила поговорить с 12-летнем парнем о девушках.

«Для меня на сегодняшний момент женщина — это сиськи, стиральная машина швабра и пылесос», — уточнил подросток. При этом сын телеведущей отметил, что маму он воспринимает иначе. Для него Алена Водонаева — «сильная независимая женщина».