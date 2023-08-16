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9 фактов про рыжих людей, которые делают их особенными

9 фактов про рыжих людей, которые делают их особенными

Автор:
16 августа 2023 14:53
Сообщество : Факты
Метки: Факты о людях   волосы   интересно   рыжеволосые   рыжие   факты   
2725
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В древние времена рыжих людей считали необычными, их боялись - и не просто так. Потому что всё, что отличается от привычного - пугает и отталкивает. Однако со временем оказалось, что рыжие люди вовсе не опасны, но тем не менее у них есть ряд интересных особенностей.


Уникальный генетический маркер
Рыжие волосы обусловлены генетическим вариантом MC1R. Этот ген также связан с рядом других физиологических и характерных черт, таких как светлая кожа, веснушки и более светлые глаза.


Анастезия и чувствительность
Рыжие люди часто требуют более высокой дозы анестетиков при медицинских процедурах, так как их организм менее реагирует на некоторые обычные обезболивающие средства. Это связано с особенностями гена MC1R.



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Увеличенная чувствительность к свету
Из-за низкой концентрации меланина в глазах рыжих людей, они могут испытывать более высокую чувствительность к яркому свету и склонны к затмениям глаз.

Большая чувствительность к температуре
Ген MC1R, помимо влияния на цвет волос, также может воздействовать на регуляцию температуры тела, делая рыжих людей более чувствительными к изменениям окружающей среды.


Рыжие - британская национальная гордость

В Британии находится одна из самых больших популяций рыжеволосых людей, особенно в Ирландии и Шотландии. Этот цвет волос привлекает внимание и вызывает интерес в разных частях мира.

Рыжие мужчины более здоровые

Исследования показывают, что рыжеволосые мужчины имеют сниженные риски развития рака простаты на более чем 50% по сравнению с нерыжими мужчинами.


Сами вырабатывают витамины

Из-за низкой концентрации меланина, могут лучше преобразовывать солнечный свет в витамин D, что может быть особенно полезным в условиях недостаточной освещенности.

Праздник в их честь
В разных странах существуют праздники, посвященные рыжеволосым, такие как "День рыжих" в Германии, Нидерландах и Италии.

Особенные люди
Рыжие люди составляют лишь от 1% до 2% населения планеты, что делает их действительно уникальными и особенными. Эта редкость делает рыжеволосых особенными представителями человеческого общества.

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Метки: Факты о людях   волосы   интересно   рыжеволосые   рыжие   факты   
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20  комментариев
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10k
Бритва 2 часа назад
рыжие эльфы у нейросети классно получаются


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Lev A. Бритва 2 часа назад
Похоже твоя нейросеть плагиатит.
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11k
Трив 23 минуты назад
Знавал и знаю несколько рыжиков. Что можно сказать, довольно вспыльчивые, особенно на правду, любят смеяться, сегодня любят, завтра бац и уже нет, особенно девушки. В остальном люди как люди. "Рыжеволосые мужчины имеют сниженные риски развития рака простаты на более чем 50% по сравнению с нерыжими мужчинами" и тут же из-за "низкой концентрации меланина" получают 50% больше шансов на рак кожи.
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2k
Геннадьич Полчаса назад
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29k
Ваня 44 минуты назад
а мне бабушка говорила не доверяй рыжим...
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Juli 46 минут назад
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59k
Александр 53 минуты назад
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29k
Serg2001 Час назад
"Со временем оказалось, что рыжие люди вовсе не опасны"
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61k
doker Час назад
А ещё есть у рыженьких особенность...
(Ну, так не нравится - представьте Трампа и Байдена...)
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну? А подвал-то, подвал? (Друг спрашивает)
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Спелая кукурузинка

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