9 фактов про рыжих людей, которые делают их особенными

Уникальный генетический маркер

Рыжие волосы обусловлены генетическим вариантом MC1R. Этот ген также связан с рядом других физиологических и характерных черт, таких как светлая кожа, веснушки и более светлые глаза.

Анастезия и чувствительность

Рыжие люди часто требуют более высокой дозы анестетиков при медицинских процедурах, так как их организм менее реагирует на некоторые обычные обезболивающие средства. Это связано с особенностями гена MC1R.



