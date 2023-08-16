9 фактов про рыжих людей, которые делают их особенными

В древние времена рыжих людей считали необычными, их боялись - и не просто так. Потому что всё, что отличается от привычного - пугает и отталкивает. Однако со временем оказалось, что рыжие люди вовсе не опасны, но тем не менее у них есть ряд интересных особенностей.
Уникальный генетический маркер
Рыжие волосы обусловлены генетическим вариантом MC1R. Этот ген также связан с рядом других физиологических и характерных черт, таких как светлая кожа, веснушки и более светлые глаза.
Анастезия и чувствительность
Рыжие люди часто требуют более высокой дозы анестетиков при медицинских процедурах, так как их организм менее реагирует на некоторые обычные обезболивающие средства. Это связано с особенностями гена MC1R.
Увеличенная чувствительность к свету
Из-за низкой концентрации меланина в глазах рыжих людей, они могут испытывать более высокую чувствительность к яркому свету и склонны к затмениям глаз.
Большая чувствительность к температуре
Ген MC1R, помимо влияния на цвет волос, также может воздействовать на регуляцию температуры тела, делая рыжих людей более чувствительными к изменениям окружающей среды.
Рыжие - британская национальная гордость
В Британии находится одна из самых больших популяций рыжеволосых людей, особенно в Ирландии и Шотландии. Этот цвет волос привлекает внимание и вызывает интерес в разных частях мира.
Рыжие мужчины более здоровые
Исследования показывают, что рыжеволосые мужчины имеют сниженные риски развития рака простаты на более чем 50% по сравнению с нерыжими мужчинами.
Сами вырабатывают витамины
Из-за низкой концентрации меланина, могут лучше преобразовывать солнечный свет в витамин D, что может быть особенно полезным в условиях недостаточной освещенности.
Праздник в их честь
В разных странах существуют праздники, посвященные рыжеволосым, такие как "День рыжих" в Германии, Нидерландах и Италии.
Особенные люди
Рыжие люди составляют лишь от 1% до 2% населения планеты, что делает их действительно уникальными и особенными. Эта редкость делает рыжеволосых особенными представителями человеческого общества.
Источник:
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