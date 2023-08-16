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30 позорных тату, при виде которых хочется плакать и смеяться

30 позорных тату, при виде которых хочется плакать и смеяться

Автор:
16 августа 2023 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   боди-арт   неудачные тату   подборка   смешно   тату   тату-мастер   татуировки   ужасные тату   фото   
1409
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Татуировка — это надолго, поэтому многие ответственно подходят к выбору рисунка на теле и смыслу, вложенному в него. Однако, это не всегда так. Герои этой подборки сделали не очень удачные тату — возможно, кто-то из них уже жалеет о сделанном, или же наоборот, считает высшей формой искусства. Каждому своё!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   боди-арт   неудачные тату   подборка   смешно   тату   тату-мастер   татуировки   ужасные тату   фото   
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3  комментария
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Лютый вам Бетховен 59 минут назад
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Да, безнадёжная. Лазер в помощь.
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320
Vergüenza Ajena 39 минут назад
татуировщиков понять можно - это их заработок.
Ну а клиентам...
Клиентам - к психиатру.
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1k
Лютый вам Бетховен 57 минут назад
Комментарий к фото
Ну хоть тут красиво - воссоединение рук матери и ребёнка.
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