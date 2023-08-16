30 позорных тату, при виде которых хочется плакать и смеяться

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Татуировка — это надолго, поэтому многие ответственно подходят к выбору рисунка на теле и смыслу, вложенному в него. Однако, это не всегда так. Герои этой подборки сделали не очень удачные тату — возможно, кто-то из них уже жалеет о сделанном, или же наоборот, считает высшей формой искусства. Каждому своё!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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