30 позорных тату, при виде которых хочется плакать и смеяться

Татуировка — это надолго, поэтому многие ответственно подходят к выбору рисунка на теле и смыслу, вложенному в него. Однако, это не всегда так. Герои этой подборки сделали не очень удачные тату — возможно, кто-то из них уже жалеет о сделанном, или же наоборот, считает высшей формой искусства. Каждому своё!