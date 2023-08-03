40 максимально странных и эпичных татуировок

Люди веками используют татуировки в качестве формы самовыражения. Это могут быть и сложные рисунки с любопытной символикой, и памятные тату — но иногда люди делают максимально нелепые и странные рисунки на теле. Мы не знаем, что движет ими в этот момент, но посмотреть на такие странные тату всегда весело. Взглянем на свежую подборку с яркими примерами.