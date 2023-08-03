40 максимально странных и эпичных татуировок

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Люди веками используют татуировки в качестве формы самовыражения. Это могут быть и сложные рисунки с любопытной символикой, и памятные тату — но иногда люди делают максимально нелепые и странные рисунки на теле. Мы не знаем, что движет ими в этот момент, но посмотреть на такие странные тату всегда весело. Взглянем на свежую подборку с яркими примерами.
1. Спросил у друга, что означает его тату. Он сказал: "Я не знаю, я не говорю по-китайски". Это и написано на его руке
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39. "Сделал эту татуировку импульсивно во время путешествия. Пытался убрать лазером 5 раз"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Безусловно ни одну из них я не набью, у меня вообще их нет, но большинство этих тату хотя бы выполнены качественно, к технике особо нет претензий, к выбору рисунка есть.
С Эминемом прикольно, игра слов, в сша m&m's и звучит как эминемс, интересно.