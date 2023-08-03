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40 максимально странных и эпичных татуировок

40 максимально странных и эпичных татуировок

Автор:
03 августа 2023 20:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   подборка   смешно   странное   тату   тату-художники   татуировка   татуировки   фото   
1872
41

Люди веками используют татуировки в качестве формы самовыражения. Это могут быть и сложные рисунки с любопытной символикой, и памятные тату — но иногда люди делают максимально нелепые и странные рисунки на теле. Мы не знаем, что движет ими в этот момент, но посмотреть на такие странные тату всегда весело. Взглянем на свежую подборку с яркими примерами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   люди   подборка   смешно   странное   тату   тату-художники   татуировка   татуировки   фото   
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10  комментариев
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470
007 Час назад
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1k
Nick 7 минут назад
Обдолбались где-то на выезде, сделали тату
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5k
Трям 14 минут назад
Таких надо электричеством лечить. На пример, йобнуть аккумулятором по башке!
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27k
Мрачный мачо Полчаса назад
Ссылка coub.com
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27k
Мрачный мачо Полчаса назад
Вот нормально вышло
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27k
Мрачный мачо Полчаса назад
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29k
Aqueronte 38 минут назад
Кстати, неплохая подборка, мне понравилось.
Безусловно ни одну из них я не набью, у меня вообще их нет, но большинство этих тату хотя бы выполнены качественно, к технике особо нет претензий, к выбору рисунка есть.
С Эминемом прикольно, игра слов, в сша m&m's и звучит как эминемс, интересно.
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10k
kirpal 43 минуты назад
побаяню:
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78k
Доктор Джонс Час назад
Перепись дебилов продолжается...
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