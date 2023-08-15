Адмирал Горшков — человек, который сделал советский флот великим

Он руководил этим флотом 30 лет (без одного месяца), пересидев в этом кресле четырех первых лиц государства — Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко. Очевидно, что это мог сделать только тот, кто обладал не только огромными профессиональными знаниями и умениями, но и недюжинным политическим чутьем. Именно таким и был полновластный хозяин морей Советского Союза — адмирал флота Горшков Сергей Георгиевич.





Из физиков в моряки

Часто талантливые военачальники имеют за плечами армейский бэкграунд с отцами и дедами, верно служившими Отечеству. Но семья Сережи Горшкова была далека от армии — отец и мать преподавали в школе городка Каменец-Подольский, а сам он после окончания 10-летки надумал поступать и поступил на физмат Ленинградского университета. Вероятно, он планировал связать свою жизнь с фундаментальной физикой и стать ученым, но все изменил один случай.

В деревне на каникулах Сережа встретился со своим одноклассником Неоном Антоновым, который год отучился в Военно-морском училище им. Фрунзе. Рассказы о море и романтике дальних странствий так захватили будущего физика, что он захотел круто поменять свою жизнь. Бросив университет, Сергей связал судьбу с военно-морским флотом.



