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Адмирал Горшков — человек, который сделал советский флот великим

Адмирал Горшков — человек, который сделал советский флот великим

Автор:
15 августа 2023 21:05
Метки: Россия   СССР   флот   
399
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Неизвестно чем 75-летний адмирал не угодил новому генсеку Горбачеву, но когда в декабре 1985 года его отправляли в почетную ссылку (в группу инспекторов Министерства обороны СССР), советский военно-морской флот можно было с полным правом назвать "флотом адмирала Горшкова".

Он руководил этим флотом 30 лет (без одного месяца), пересидев в этом кресле четырех первых лиц государства — Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко. Очевидно, что это мог сделать только тот, кто обладал не только огромными профессиональными знаниями и умениями, но и недюжинным политическим чутьем. Именно таким и был полновластный хозяин морей Советского Союза — адмирал флота Горшков Сергей Георгиевич. 


Из физиков в моряки

Часто талантливые военачальники имеют за плечами армейский бэкграунд с отцами и дедами, верно служившими Отечеству. Но семья Сережи Горшкова была далека от армии — отец и мать преподавали в школе городка Каменец-Подольский, а сам он после окончания 10-летки надумал поступать и поступил на физмат Ленинградского университета. Вероятно, он планировал связать свою жизнь с фундаментальной физикой и стать ученым, но все изменил один случай.

В деревне на каникулах Сережа встретился со своим одноклассником Неоном Антоновым, который год отучился в Военно-морском училище им. Фрунзе. Рассказы о море и романтике дальних странствий так захватили будущего физика, что он захотел круто поменять свою жизнь. Бросив университет, Сергей связал судьбу с военно-морским флотом.


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По распределению попал на Черноморский флот, а уже через год молодого штурмана перевели на другой конец страны — на Тихий океан во Владивосток. Там за 6 лет Горшков дослужился до командира бригады эсминцев. Талантливого офицера заметили и стали продвигать по карьерной лестнице. Сначала курсы высшего начальствующего состава в Москве, а потом снова Черноморский флот, только уже со значительным повышением. В 31 год Сергей Горшков в звании капитана 1-го ранга командует бригадой крейсеров в Черном море.


"Будете расстреляны"

Там он и встретил начало Великой Отечественной войны. Отличился при обороне Одессы, сыграв важную роль при высадке Григорьевского десанта. При обороне Новороссийска временно командовал 47-й армией. Это был единственный случай в истории Великой Отечественной, когда флотский офицер возглавил сухопутное соединение. В 1943 году Горшков становится командующим Азовской флотилией, а через год — Дунайской. Звания и должности ему давали вовсе не за красивые глаза — Сергей Горшков действительно был талантливым флотоводцем.

Один только случай. В 1944 году в штаб флотилии прибыл Жуков. Он приказал Горшкову в короткие сроки переправить через Дунай сотни советских танков, шедших в наступление. На возражения контр-адмирала, что у флотилии нет таких средств, Жуков холодно обронил: "Не будут переправлены танки — будете расстреляны". Задача была выполнена не то что в срок, а даже с опережением графика.


В конце 1944 года Горшкова назначают командовать эскадрой кораблей Черноморского флота. Серьезной задачей для него стало обеспечение безопасности участников знаменитой Ялтинской конференции, прошедшей в феврале 1945-го. Справился с ней контр-адмирал Горшков, как всегда, на высоком уровне.

После войны карьера пошла по нарастающей. 1948 год — начальник штаба Черноморского флота, 1951 год — командующий Черноморским флотом, 1955 год — первый заместитель главнокомандующего ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова.


От Цусимы до "Океана"

Вообще со времен сокрушительного поражения под Цусимой в 1905 году отечественный флот решал только прикладные задачи, оставаясь всегда на вторых ролях. Послевоенный флот Советского Союза должен был стать полноценной боевой единицей в составе армии. И решать эту задачу предстояло именно Горшкову.

Почему не Кузнецову? Сложно ответить на этот вопрос однозначно. Может потому, что к середине 50-х адмирал Кузнецов не пользовался доверием руководства, может действительно виновата его тяжелая болезнь. А скорее всего дело было в двух противоположных точках зрения на развитие флота, которые сложились у главкома и его заместителя.

Эти взгляды оформились в неофициальные "доктрину Кузнецова" и "доктрину Горшкова". Первая предполагала делать ставку на крупные надводные корабли и пойти по пути американцев, то есть создавать флот авианосцев. "Доктрина Горшкова" была прямо противоположной по сути и сводилась к возможности уничтожения авианосных группировок противника. Она делала упор на подводный флот и мощное вооружение надводных кораблей. Общий ее смысл можно было выразить фразой: "У нас нет авианосцев, не будет их и у вас".


Взгляды Горшкова на будущее флота Хрущеву оказались более близкими, чем предложение Кузнецова копировать американцев. В 1956 году Сергей Георгиевич Горшков становится полновластным хозяином на море. С этой поры и начинается его звездный час, а заодно и всего военно-морского флота СССР.

Но до превращения его в серьезную силу было еще очень далеко. Год за годом Горшков планомерно наращивает мощь советского "морского кулака". И за 20 лет он создает самый сильный за всю историю страны океанский ядерный Военно-морской флот. Его главной изюминкой стал так называемый "флот открытого моря" — группировка кораблей, несущая постоянное боевое дежурство во всех ключевых акваториях планеты.

Это именно в бытность Горшкова у руля флота в 1970 году были проведены самые масштабные военно-морские учения за всю мировую историю — "Океан". В них оказались задействованы силы всех четырех флотов — Тихоокеанского, Черноморского, Северного и Балтийского. Сотни боевых единиц — ракетные и торпедные крейсеры, атомные и дизельные подводные лодки, силы береговой, морской авиации и ПВО, три недели выполняли боевые задачи в Мировом океане.


Учения весьма впечатлили американское военное командование. Особенно в свете того, что 90% всего советского флота было не старше 20 лет, в то время как большая часть ВМС США готовилась к списанию на слом. "Океан-70" оказались по своей сути реальной демонстрацией того, что удалось достичь Горшкову за 15 лет руководства флотом. А впереди были еще 15 лет и практически безграничное финансирование...


Профессионал

Да, советский флот на тот момент считался самым мощным в мире. Это было огромное его достоинство. Но существовала у него и своя обратная сторона, которую Горшков так и не смог решить за все 30 лет своего командования. Флот СССР был огромен, но он оказался несбалансированным. Перекос в сторону подводных лодок ставил проблемы их утилизации (и вовсе не из-за окончания срока службы, а из-за инженерного устаревания). Гонка за количеством оставила далеко позади инфраструктурные объекты. Не хватало ремонтных заводов, обустроенных портов, вспомогательных судов и средств обеспечения. Научная мысль, к сожалению, отставала от американских разработок, которые постоянно придумывали все новые средства противодействия советским субмаринам.

Наш флот был великим, но величие его заключалось лишь в количестве и в умении действовать слаженно. И в этом безусловная заслуга Сергея Григорьевича Горшкова. Многие отмечали его непростой характер — жесткость, стремление к парадному лоску, нетерпимость к инакомыслию, равнодушие к младшим офицерским чинам и матросам, их быту и обеспечению. Но ни в одной критической публикации об адмирале флота Горшкове нет ни то что бы факта, а и даже упоминания о его слабом уровне подготовки или непрофессионализме.


В декабре 1985 года он передал своему преемнику Владимиру Чернавину флот, способный принять вызов любого противника. Флот мощный, боеспособный, настоящий "военно-морской кулак". Как бы странно это ни звучало, но наверное хорошо, что умер адмирал Горшков в 1988 году и не застал разбазаривание ни только своего детища, но и самой страны, службе которой он отдал всю жизнь.


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Метки: Россия   СССР   флот   
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8  комментариев
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29k
Serg2001 10 часов назад
Я ни разу не эксперт. Даже к флоту не имею никакого отношения. И судить, какая доктрина была наиболее правильной не берусь. Диванный эксперт против таких глыб как Кузнецов и Горшков не пляшет ни разу. Но то что америкосы ссали и до сих пор ссат наших подводных атомных лодок как оружие возмездия и «последнего удара» это факт. Может не совсем в тему, но у Эдуарда Овечкина есть рассказ (в ютубе выложен). Всего 10 мин. Кому интересно, не поленитесь. Он там про свою службу в 90х пишет. И тем не менее...
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4k
Виктор Час назад
У себя в кабинете повесил лет пять назад.
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33k
albedo 9 часов назад
Да, советский флот на тот момент считался самым мощным в мире.
--------------------
На мой взгляд это неверно.
Наш флот не мог осуществлять поддержку сухопутных сил.
А американский мог.
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42
Павел 10 часов назад
Принял присягу в 1984м. При Сергее Георгиевиче.
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33k
Юр21 10 часов назад
Горбачёва не устраивал не только Горшков, но и весь Военно-Морской Флот и Советская Армия.
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Andrew

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